Condenaron al enfermero que abusó de una paciente adulta mayor en Neuquén

Un enfermero de Neuquén recibió una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de abuso sexual agravado por la guarda. La decisión fue adoptada por el tribunal conformado por los jueces Cristian Piana, Juan Pablo Encina y la jueza Florencia Martini, quienes también dispusieron que el hombre quede inscripto en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS) y que se incorporen sus datos genéticos a la base oficial.

La definición judicial se dio en un contexto de posiciones enfrentadas: mientras la fiscalía reclamaba una pena de once años, la defensa solicitó la mínima prevista en el Código Penal, equivalente a ocho años. Finalmente, el tribunal optó por esta última opción, al entender que no correspondía aplicar los agravantes que había planteado el Ministerio Público Fiscal.

Entre los argumentos, los magistrados descartaron que existiera un daño psicológico comprobable en la víctima, ya que la psicóloga interviniente no pudo acreditarlo. Además, aclararon que la edad y el género no pueden considerarse como agravantes en este caso, dado que la ley solo lo contempla cuando se trata de menores.

También indicaron que el estado de indefensión de la paciente ya se encuentra incluido en la calificación del delito, y que no se verificó un perjuicio particular hacia la clínica donde sucedieron los hechos.

Como aspectos atenuantes, el tribunal tomó en cuenta que el enfermero reconoció su responsabilidad, pidió disculpas a la víctima y no tenía antecedentes penales.

De esta manera, la sentencia quedó firme en ocho años de prisión, con las obligaciones adicionales de quedar registrado en las bases oficiales de condenados por delitos contra la integridad sexual.