Piden más de 11 años de prisión para el enfermero de Neuquén que abusó de una paciente

Este martes concluyó en Neuquén la audiencia de cesura destinada a fijar la pena para un enfermero que admitió haber abusado sexualmente de una paciente adulta mayor mientras se encontraba internada en una institución de salud de la ciudad.

El hecho ocurrió el 2 de noviembre de 2024, entre las 8:20 y las 8:45 de la mañana, cuando el hombre estaba a cargo de la víctima. Según reconoció en la causa, aprovechó el estado de convalecencia e indefensión de la mujer para cometer el abuso dentro de la habitación donde ella permanecía hospitalizada.

El 28 de abril, mediante un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal, el acusado aceptó su responsabilidad penal por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda, en calidad de autor, de acuerdo con lo establecido en los artículos 119 y 45 del Código Penal.

Durante la etapa de alegatos de clausura, la fiscal Carolina Mauri solicitó que el condenado reciba una pena de 11 años y medio de prisión efectiva. Fundó su pedido en el delicado estado de salud de la víctima, su condición de mujer de más de 70 años, el fuerte impacto psicoemocional que sufrió y el daño institucional que el hecho provocó en la confianza social hacia el vínculo médico-paciente.

En contraste, la defensa del imputado reclamó la aplicación del mínimo legal previsto para este delito: 8 años de prisión. Como atenuantes se mencionaron la ausencia de antecedentes penales y la confesión, que evitó a la víctima atravesar el proceso judicial.

El tribunal colegiado integrado por los jueces Cristian Piana y Juan Pablo Encina, junto a la jueza Florencia Martini, será el encargado de establecer la pena definitiva. El enfermero, además, quedará registrado en el listado nacional de agresores sexuales.