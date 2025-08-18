Comenzó el juicio de cesura contra el enfermero que abusó de una paciente adulta mayor en Neuquén

Comenzó el juicio de cesura contra el enfermero que abusó de una mujer adulta mayor en Neuquén

Hoy se inició en Neuquén el juicio de determinación de la pena (cesura) contra un trabajador de la salud que en mayo de este año reconoció haber abusado sexualmente de una paciente adulta mayor a su cargo. El imputado había sido declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda (causa LEG 326720).

El tribunal encargado de definir la pena está integrado por los jueces Cristian Piana, Juan Pablo Encina y la jueza Florencia Martini. Según lo previsto, mañana se llevarán a cabo los alegatos de clausura, donde la fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus posturas y realizarán los pedidos de condena.

La condena llegó por acuerdo

El 13 de mayo, mediante un acuerdo parcial presentado por la fiscal del caso Carolina Mauri y la asistente letrada Analía García, el imputado admitió su responsabilidad en el hecho ocurrido el 2 de noviembre de 2024, entre las 8:20 y las 8:45 de la mañana, en una institución de salud de Neuquén.

De acuerdo con la teoría del caso, el enfermero abusó de la paciente, una mujer adulta mayor, en la habitación donde estaba internada, aprovechando su estado de convalecencia e indefensión.

Tras la confesión, el juez de garantías Gustavo Ravizzoli declaró la responsabilidad penal del acusado y prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva que venía cumpliendo, ante el riesgo de fuga.

Con esa resolución, la Oficina Judicial fijó la realización del juicio de cesura comenzado esta mañana, en el que se determinará la pena definitiva que cumplirá el condenado.