Condenaron por grooming, abuso sexual y corrupción de menores a un músico de Roca

Un complejo caso de abuso sexual y grooming llegó hoy a la última etapa del juicio en Roca. Jonathan Yermanos, fue declarado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual, grooming, corrupción de menores y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, contra una nena de 10 años.

El veredicto se conoció este lunes en horas del mediodía en la Ciudad Judicial de Roca, tras la lectura del tribunal que falló, compuesto por los jueces Gastón Martín, Verónica Rodríguez y Fernando Sánchez Freytes.

La pequeña en ese entonces de diez años padeció los ataques de contenido pornográfico por parte de quien era la pareja de su madre y conviviente. Bajo el mismo techo y en paralelo, la mujer adulta también era sometida a violencia de género de todo tipo por parte del imputado.

De esta manera, Yermanos, fue condenado en carácter de autor de cuatro delitos: «abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y su duración en el tiempo, reiterado en un número indeterminado de veces y agravado por estar la víctima bajo su guarda y por la convivencia preexistente», en segundo lugar por «grooming», en tercero de «producción y divulgación de representaciones de abuso sexual infantil».

Estos tres delitos en concurso real y a su vez todos en concurso ideal con el cuarto, de «corrupción de menores agravada por ser el encargado de la guarda y conviviente de la víctima»

Jonathan Yermanos, el músico de Roca imputado por grooming y abuso sexual. Foto: Alejandro Carnevale

La madre fue la denunciante de los hechos que se juzgaron, pero también es una de las sufrió durante casi una década acoso sexual, violencia física y psicológica por parte del hoy condenado. Semanas atrás contó todo lo que vivió.

El caso: «Se hizo pasar por un adolescente»

“Con respecto al grooming puedo contar que está persona se hizo pasar por un adolescente y le pidió intercambio de fotos con contenido pornográfico enviándole sin su consentimiento fotos íntimas”, relató la mujer.

El grooming es toda acción por la que una persona adulta contacta a una niña, un niño o adolescente a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para atentar contra su integridad sexual, según la Ley N° 27.590.

Desde el entorno de la familia y organizaciones de mujeres esperaban que la condena marque un precedente y que la pena sea ejemplar, mientras acompañan a la familia en los tribunales de Roca.

La fiscal Belén Calarco había solicitado que se lo declare culpable de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado agravado por la convivencia y guarda, grooming, producción de imágenes de abuso sexual, divulgación de imágenes de abuso sexual, exhibiciones obscenas, corrupción de menores agravada por guarda y convivencia”.

La defensa penal pública a cargo de Flavia Rojas había pedido que se lo absuelva del delito de grooming y que subsidiariamete se lo condene por “abuso sexual simple agravado por ser menor de edad y convivencia”.

En las próximas semanas, el tribunal deberá realizar el juicio de cesura para definir el monto de la pena que le darán a Yermanos, que podría ir desde los 3 a los 12 años de cárcel efectiva.

El caso: violencia de género y múltiples víctimas

La mujer decidió separarse cuando comenzó a notar que su hija adolescente se sentía maltratada por el acusado hasta que un día casi la agrede, fue allí que decidió mudarse. Y ese fue el punto de quiebre y el inicio de un calvario que duró seis años.

“Yo me empecé a dar cuenta que me controlaba, yo no era consciente del control que tenía hacia mí, de cómo me fue aislando, cómo me fue dejando sin amigos, sin espacios míos, sola. Cuando se lo dije me amenazó con publicar fotos mías íntimas, luego un día me maltrató, empezamos a forcejear porque yo le dije que no”, reveló la madre de la víctima.

En su caso, no solo la amenazó con subir fotos íntimas sino que armó toda una red en la que duplicó su perfil en Facebook, armó cuentas en páginas de citas, activó líneas de teléfono a su nombre y hasta publicó su número telefónico y el de una de sus amigas en un medio de comunicación “ofreciendo trabajo sexual”, contó la denunciante.

“Me tiró una bomba molotov casera, más adelante envenenó a mi gato, el día del cumpleaños de mi hijo, del hijo que tenemos en común, envenenó a mi perra. Por mucho tiempo sufrí violencia de género, violencia psicológica, económica, sexual y digital por parte de esta persona”, relató.

Noticia en desarrollo