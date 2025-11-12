Continuará detenida la persona imputada por el incendio de dos camionetas en Sierra Grande

El juez de Garantía Favio Corbalán hizo lugar a los cargos formulados por el fiscal Juan Pedro Peralta contra Elías Adán Peralta por los presuntos delitos de daños, amenazas y amenaza coactiva, habilitó la investigación por el plazo de cuatro meses y aplicó al imputado la prisión preventiva por dos meses que debe cumplir a partir de este miércoles en el Complejo Penal N°1 de Viedma.

Elías Peralta tuvo como defensora particular a Susana Peralta y llegó a la audiencia tras el incendio intencional de dos camionetas en la localidad de Sierra Grande que se habría producido por un problema dentro del gremio de la Uocra.

El imputado es delegado en una obra mientras que una de las víctimas es Jorge Antonio Pazos, delegado de la seccional Atlántica del mismo gremio.

Durante la audiencia el fiscal Peralta marcó que se tramitará un solo legajo, que también incluye amenazas a la pareja de la víctima «porque son hechos vinculados» y formuló cargos por seis hechos registrados en Sierra Grande, entre el 4 y el 11 de este mes.

El primero por daños frente a la vivienda de Pazos y su familia, ocurrido en la tarde del martes 4, el segundo, tercero y cuarto hechos por amenazas telefónicas, mediante mensajes de textos y audios enviados a los teléfonos celulares de Pazos, un hermano y un sobrino; y el quinto por coacción a la misma víctima, también a través de mensajes.

El sexto y último hecho se registró este martes que terminó con el incendio de dos camionetas estacionadas frente al domicilio de Pazos, una de su propiedad y la otras cedida por la empresa donde trabaja.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que en todos los hechos Elías Peralta figura en calidad de autor, concursados de manera real, detalló las denuncias de Pazos y su esposa Emilce Alán, las declaraciones posteriores en sede policial de Pablo Pazos, hermano de una de las víctimas; y de Nicolás Pazos, un sobrino.

Sumó que todos los mensajes provienen del número celular que el imputado reconoció como propio, distintos elementos recolectados en el lugar del incendio de los vehículos y en allanamientos posteriores realizados en el lugar de residencia del imputado.

El fiscal Peralta pidió la prisión preventiva por el «peligro de entorpecimiento de la investigación por las amenazas proferidas y en algún caso cumplida», señaló que todavía queda mucha prueba por producir y remarcó que «son amenazas claras, graves y serias».

La defensa pidió la excarcelación de su cliente ya que en el sexto hecho dijo que «no está probado el incendió intencional de los vehículos», indicó que al momento del incendio su defendido se encontraba en su domicilio y, una vez planteadas las medidas cautelares, pidió que fueran menos gravosas, algo que fue descartado por el juez Corbalán.