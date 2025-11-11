Incendian dos camionetas en Sierra Grande, aparentemente por un conflicto interno de la UOCRA

Este martes, dos camionetas quedaron totalmente destruidas por un incendio intencional en Sierra Grande.

Los vehículos se encontraban estacionados frente al domicilio particular del secretario general de la UOCRA, Jorge Pazos.

Se trataba de una Toyota Hilux, gris, y una Nissan, roja, que formaban parte del parque automotor del gremio.

El hecho -que se registró cerca de las 3,30- determinó la intervención de los Bomberos Voluntarios, que concurrieron a “un incendio vehicular en la calle 108 del barrio Industrial. Se logró sofocar rápidamente el fuego, evitando que se propagara a la estructura de la casa”.

Además, se consignó que en la vivienda había dos personas, que serían Pazos y su esposa, quienes fueron retirados y “derivadas al hospital por precaución, aunque no presentaban lesiones”.

No existen dudas de la intencionalidad del incendio y, además, se especula que respondería a conflictos internos de la UOCRA. También, vecinos asegurarían haber escuchado disparos en ocasión del accionar de los autores.

Los vehículos estaban estacionados frente al domicilio del secretario general de la Uocra Sierra Grande, Jorge Pazos. Foto: Juan Thomes.

En diálogo radial, el titular de la UOCRA-Zona Atlántica, Damián Miler consideró que el hecho fue intencional, afirmó que se está averiguando qué ocurrió y dijo desconocer conflictos internos.

“No teníamos referencia de que hubiera agrupaciones antagónicas enfrentadas. No tenemos esos datos. Será materia de investigación de la Justicia”, manifestó.

Además, el dirigente gremial rechazó lo ocurrido porque «repudiamos totalmente la violencia. Nos solidarizamos con Pazos y su familia porque el hecho ocurrió en las puertas de su casa”.

Explicó que una unidad era de Pazos y la otra alquilada que utilizaba el gremio. Afirmó que fue “un hecho intencional porque dos vehículos no se incendían al mismo tiempo”.

En la entrevista con TV Canal 4 de San Antonio, Miler alentó que “cualquier diferencia y opiniones encontradas que existan tienen que resolverse dialogando. No recurrir a la violencia, mucho menos a los domicilios particulares donde está la familia, que no tiene en absolutamente que ver con la tarea que cada uno de nosotros desarrollamos en lo laboral”.