Crimen de Julián Dobra en Roca: imputarán al sexto sospechoso este jueves y es menor de edad

El asesinato ocurrió durante los últimos días de abril de este año, en Roca. Foto: Andrés Maripe.

La investigación por el homicidio de Julián Dobra de la Canal sumó un nuevo avance. Este miércoles, la Policía de Río Negro detuvo en Roca a un adolescente vinculado al caso, que será acusado formalmente este jueves. Según confirmaron fuentes judiciales, se trata de otro menor de edad punible, lo que elevaría a seis el número total de imputados por el asesinato ocurrido en abril pasado.

La detención fue ordenada por la Fiscalía que lleva adelante la causa, tras reunir evidencias que vinculan al sospechoso con la ejecución del crimen. El arresto se concretó en una vivienda de la ciudad y este jueves, después de las 13, está prevista la audiencia de control de detención y formulación de cargos.

Avances en la investigación

Fuentes del caso indicaron que la detención era inminente, ya que la orden judicial estaba firmada desde hacía días. El nuevo sospechoso tendría relación directa con otros imputados, algunos de ellos también menores punibles.

Hasta ahora, la causa contaba con cinco acusados: Julio César Salgado, Leandro Navarro, Walter Méndez y dos adolescentes, imputados el 9 de mayo por la fiscal jefa Belén Calarco y el fiscal Marcelo Ramos. La acusación provisional es por homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y la participación de menores.

Medidas judiciales previas

En aquella instancia, el juez de garantías Julio Martínez Vivot habilitó la investigación, rechazando los planteos de las defensas, e impuso prisión preventiva a Salgado, Navarro y Méndez. Los adolescentes quedaron bajo arresto domiciliario con monitoreo.

El pasado 5 de agosto, Salgado recuperó la libertad bajo control con tobillera electrónica, luego de que una pericia descartara la correspondencia de una huella hallada en la escena con una zapatilla secuestrada en su casa. Pese a la excarcelación, continúa imputado.

Un crimen que todavía duele

Las pesquisas sostienen que el asesinato de Dobra ocurrió dos o tres días después de su desaparición, el 16 de abril. La autopsia preliminar determinó que recibió dos disparos en la cabeza con un revólver calibre .22, siendo uno de ellos mortal.

El joven de 32 años fue visto por última vez cuando salió de su departamento en la calle General Paz al 2200, a bordo de su Suzuki Fun. Nunca regresó. Su cuerpo fue hallado el 30 de abril en las bardas de la zona norte de Roca.

Próximos pasos judiciales

Con la imputación de este nuevo menor, la investigación podría sumar un sexto nombre a la lista de sospechosos. La fiscalía mantiene la hipótesis de un ataque planificado y coordinado, y continúa reuniendo pruebas para llevar la causa a juicio. De acuerdo a la primera audiencia que consta en este legajo, el primer plazo de investigación fue extendido hasta el próximo 5 de septiembre.

Fuentes cercanas al expediente señalaron que se esperan más medidas de prueba en los próximos días, en un caso que sigue generando conmoción entre los vecinos.