Crimen de Julián Dobra: detuvieron a otro sospechoso de haber participado en el homicidio de Roca

A Julián Dobra lo asesinaron de dos tiros en la cabeza, en Roca. (foto de archivo)

La Policía de Río Negro detuvo este miércoles a un hombre que está sospechado de haber participado supuestamente en el homicidio de Julián Dobra de la Canal, cometido en abril pasado, en Roca.

Fuentes judiciales informaron a Diario RÍO NEGRO que el sospechoso fue arrestado por pedido de la fiscalía que investiga el crimen, a partir de las pesquidas y evidencias recolectadas que lo vincularon con el caso.

Revelaron que la detención se produjo en un domicilio de esta ciudad y que este jueves se hará, en principio, la audiencia de control de detención y de formulación de cargos.

Las fuentes comentaron que los investigadores esperaban que el sospechoso sea detenido porque ya estaba firmada la orden. Revelaron que el sospechoso tiene vinculación con los imputados en la causa.

Los imputados desde el inicio de la investigación

El 9 de mayo pasado, la fiscal jefa Belén Calarco y el fiscal Marcelo Ramos imputaron a Julio César Salgado, Leandro Navarro y Walter Méndez y dos adolescentes por su participación en el crimen de Julián. Calificaron provisoriamente el hecho como un homicidio doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y la participación de menores.

El juez de garantías de Roca Julio Martínez Vivot admitió los cargos formulados por la fiscalía, con la adhesión de las dos querellas particulares, y habilitó a investigar el caso a pesar de la oposición de las defensas de los imputados.

También, les impuso prisión preventiva a Salgado, Navarro y Méndez y a los dos adolescentes arresto domiciliario, con monitoreo.

El 5 de agosto último, Martínez Vivot ordenó la libertad de Salgado, con un dispositivo electrónico para vigilar sus movimientos. La excarcelación la solicitó la defensa y ni la fiscalía ni la querella se opusieron.

La defensa alegó que una pericia descartó la correspondencia entre una huella hallada en la escena del crimen y una zapatilla secuestrada en la casa de Salgado. Por eso, la defensa solicitó que sea liberado.

Un homicidio a sangre fría

Los investigadores creen, a partir de un estudio que se hizo, que el asesinato de Julián ocurrió posiblemente dos o tres días después de que desapareciera el 16 de abril pasado, según contaron fuentes con acceso al expediente.

El informe preliminar de la autopsia estableció que el joven recibió dos tiros en la cabeza, con un revólver calibre 22. Estableció que uno de los proyectiles fue el que causó su muerte. Dobra tenía 32 años.

La víctima había salido la tarde del 16 de abril pasado del departamento que alquilaba en un complejo, que está ubicado en la calle General Paz al 2200 de Roca. Se retiró en su auto Suzuki Fun, pero nunca retornó. Sus padres denunciaron pocos días después su desaparición. El cadáver fue hallado el 30 de abril último, en un sector de bardas, en la zona norte de Roca.