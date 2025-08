Crimen de Julián Dobra en Roca: esperan pericias clave en el celular y podrían sumar otra imputación

El crimen de Julián Dobra, ocurrido en abril en Roca, podría sumar una nueva imputación en los próximos días. Así lo confirmó el abogado querellante y representante legal del padre de la víctima, Oscar Pineda, quien aseguró que la apertura del celular de Julián, prevista para este mes, aportará información crucial para la causa.

«Los otros teléfonos ya aportaron datos muy interesantes, pero nos falta la perlita: el celular de Julián. Con eso se puede cerrar el círculo», declaró tras la última audiencia de este martes. En este contexto, no descartó que una nueva persona sea formalmente acusada en el caso.

El rol central del celular

Mientras tanto, el proceso judicial avanza con cinco sospechados, uno de los cuales —Julio César Salgado— fue beneficiado ayer con una medida de libertad vigilada bajo tobillera electrónica. La decisión generó conmoción en la comunidad, pero contó con el aval de la fiscalía y la querella.

El juez de Garantías Julio Martínez Vivot consideró que, ante la debilidad de una prueba clave, resultaba proporcional permitir que Salgado continuara el proceso fuera de la cárcel, con condiciones estrictas y control satelital.

En declaraciones a la prensa, el abogado Pineda confirmó que la pericia del teléfono de la víctima se realizará en el transcurso de este mes. «Se abrirá en los próximos días y, hacia fin de agosto, ya vamos a tener novedades. Ese aparato es central», indicó mientras se esperan resultados del análisis que se está desarrollando en Brasil.

«Hasta ahora, con el material que tenemos, ya se puede sostener una imputación seria, pero el celular puede confirmar muchas hipótesis que todavía están abiertas«, explicó el querellante. Al ser consultado sobre los cinco detenidos, Pineda no dudó: «Van a seguir. No puedo decir más, pero es muy probable que haya una persona más que se sume como acusada».

La causa está a cargo de la fiscal jefe, Belén Calarco y el fiscal del caso, Marcelo Ramos, quien -en audiencia- también destacó la importancia del análisis de los dispositivos electrónicos y otras pericias pendientes, como los resultados de ADN en proceso en laboratorios forenses de Bariloche.

La apertura del celular de Dobra, sin embargo, se perfila como un punto de inflexión, ya que podría ofrecer pruebas directas sobre las horas previas al crimen, contactos recientes o movimientos geolocalizados.

Julio Salgado, uno de los presuntamente involucrado en el crimen, quedó en libertad

La liberación de Salgado —uno de los cinco acusados— se decidió tras una audiencia celebrada este martes en los tribunales de Roca. La defensora oficial Mariana Serra argumentó que una de las pruebas clave, la coincidencia entre una huella en la escena del crimen y una zapatilla hallada en su casa, había quedado descartada por un peritaje reciente.

La fiscalía no se opuso al pedido, aunque aclaró que la situación procesal del imputado no se modificó sustancialmente. “Todavía falta mucha prueba. No se ha reformulado la imputación”, afirmó Ramos.

Salgado estará controlado con tobillera electrónica y no podrá salir del ejido de General Roca ni acercarse a menos de 100 metros de las viviendas de los padres de la víctima. También se le prohibió cualquier tipo de contacto con ellos. Deberá presentarse todos los lunes en la Fiscalía N°7. En caso de incumplimiento, el juez advirtió que se ordenará su detención inmediata. La medida tendrá vigencia hasta el 5 de septiembre, fecha en la que también vence el plazo de investigación.

Un crimen de alto impacto social

El crimen de Julián Dobra sacudió a la comunidad de Roca por su brutalidad y por el velo de misterio que lo rodea. Desde el inicio, la causa avanzó con hermetismo. Luego, la rapidez devino con múltiples allanamientos, pericias y detenciones. No obstante, la familia de la víctima sigue manifestando su preocupación ante el abordaje del brutal asesinato.

Los otros imputados en la causa continúan detenidos, mientras se aguarda el resultado de nuevas pruebas. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el material extraído de los teléfonos incautados fue de vital relevancia para reconstruir los vínculos entre los acusados y sus movimientos antes y después del homicidio.

La posibilidad de una nueva imputación surge del análisis de esas conversaciones y geolocalizaciones, aunque desde la fiscalía y la querella evitan dar precisiones por el momento.

En paralelo, los padres de Julián, representados por dos equipos legales —Oscar Pineda y Pablo Iribarren por el padre, y Lorena Marín por la madre— siguen muy de cerca el proceso. Aunque confían en la investigación, su padre ha sido claro en exigir que no haya retrocesos ni decisiones apresuradas.

El juez Martínez Vivot, al conceder la libertad monitoreada a Salgado, insistió en que se trata de una medida excepcional y recordó que el principio de inocencia sigue vigente hasta una sentencia firme. De todos modos, dejó asentado que cualquier incumplimiento será sancionado con el regreso inmediato a prisión.

El próximo mes será decisivo para la causa. La fiscalía deberá definir si eleva la causa a juicio, si reformula las imputaciones existentes o si amplía la acusación a más personas. El contenido del celular de Julián Dobra en Brasil puede ser determinante para cualquiera de esos caminos. Para la familia de la víctima, el tiempo corre con angustia, pero con la esperanza de que finalmente se haga justicia.