Crimen de Juliana: «Ver a mi nieto llamar a su mamá y no saber qué decirle te parte el alma»

Como diría Roberto Arlt, Mariela «encierra todo el sufrimiento del mundo. ¿En qué parte de la Tierra puede encontrarse una persona que tenga la piel erizada de más pliegues de amargura?».

Mariela es la mamá de Juliana Palma, asesinada a balazos a los 20 años en una esquina de Villa Ceferino. Tres vecinos fueron declarados responsables de su homicidio y de intentar matar a la pareja, Santiago Martínez, en nombre de una antigua rivalidad entre familias.

«Nos arruinaron la vida. Ustedes no se imaginan el daño que hicieron», repitió varias veces la mujer dirigiéndose a los imputados.

Juliana y Santiago tenían un hijo, hoy de 4 años. Los especialistas en duelo dicen que los niños de entre 3 y 5 años no tienen noción de lo que implica la muerte como algo irreversible. Por eso Mariela y Santiago, que se turnan en la crianza, se desesperan cuando el niño pregunta por su madre, la llama, espera su regreso en una eterna vigilia hasta que el sueño lo vence. Le dicen que está «en el cielo», y él quiere morirse para ir con ella. «El cielo» es un lugar como otros, imagina.

Los tres responsables

La madre y la pareja de Juliana declararon como testigos en el juicio de imposición de la pena, o de cesura, contra los tres hombres que fueron declarados responsables del homicidio ocurrido el 19 de diciembre de 2021 a las 7 de la mañana.

Se trata de Cristian Emanuel García Lillo, alias Poca o Poka; Gonzalo Monsalve, alias Gonzalito; y Joaquín Ezequiel Vilches Ojeda, alias Castor. Los delitos son homicidio simple agravado por el uso de arma; y homicidio simple agravado por el uso de arma en grado de tentativa. Todos cumplen prisión domiciliaria, porque se agotó el tiempo de la preventiva.

Este viernes serán los alegatos de la fiscal Eugenia Titanti, el querellante Maximiliano Gómez y las defensas, Santiago Perazzoli, Laura Plaza, Alfredo Cury y Marcelo Muñoz. Luego el tribunal integrado por Richard Trincheri, Juan José Nazareno Eulogio y Maximiliano Bagnat impondrán las penas, que irán desde los 10 años y 8 meses hasta los 15 años de prisión.

Los sueños de Juliana

Mariela, empleada doméstica desde hace 36 años, viuda, con otro nieto a cargo, relató que Juliana tenía pensado terminar la secundaria, estudiar Seguridad e Higiene, poner un quiosco, casarse con Santiago, tener otro bebé.

Su testimonio ante el tribunal fue una definición del dolor que provocan las muertes violentas.

«Ver al hijo de Yuli cómo llama a su mamá y no saber qué decirle te parte el alma».

«Santiago se siente impotente, no sabe qué hacer con el nene. Siempre lo veo mal, deprimido. Yo le digo ‘tenés que seguir por el nene, Yuli no va a volver, al nene tenemos que tratar de sacarlo bien, que sea un buen chico, sin rencor, sin odio».

«A veces Santiago pasa días sin bañarse. A veces se ha ido al cementerio a dormir, porque no se pudo despedir de su mujer» (Juliana murió en el acto y él quedó gravemente herido tras el ataque a balazos).

«Una muerte produce dolor, pero una muerte como la de mi hija te rompe el alma. Yo no estaba preparada para enterrar a mi hija de 20 años.»

«Ustedes decidieron que yo esté acá»

«Yo me voy a ir a la eternidad con el dolor de no ver más a mi hija, nunca más un cumpleaños, nunca más un abrazo. No sé cuántos años les van a dar (a los imputados), pero cuando recuperen la libertad van a tener su familia. Yo tengo que ir al cementerio, mi nieto no tiene más a su mamá».

Dirigiéndose a los condenados, afirmó: «No tengo odio, no tengo nada. No decidí estar acá. Ustedes decidieron que yo esté acá cuando dispararon y le arrebataron la vida a mi hija».

«(Sepan que) me destrozaron la vida, si eso los hace sentir bien».

La palabra de una especialista

También declaró la jefa del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos de la fiscalía, María Laura Ciallella, quien elaboró un informe sobre el impacto que tuvo la muerte de Juliana en la vida de Mariela, Santiago y el niño.

El defensor Muñoz, con la sensibilidad que debió tener el giganotosaurus, le pidió que mensurara por qué la muerte de Juliana había impactado más en Mariela que la «acumulación de pérdidas» que la mujer había sufrido en su vida (abandono en la infancia, muertes de familiares cercanos). También le cuestionó que en su informe se refiriera al efecto que causaban los homicidios en general, y no en este caso en particular, y le pidió que citara las fuentes de sus conclusiones.

Sin perder la calma, Ciallella le explicó en tono didáctico pero firme que «las pérdidas por homicidio son las más traumáticas que transita una persona y de más difícil aceptación. Es distinto al dolor por la pérdida por enfermedad de un hijo (Mariela atravesó ese sufrimiento), que puede ser progresiva y uno puede adelantarse al resultado».

«Un grave problema social»

Añadió: «Soy especialista en trabajo social forense, diplomada en duelo y en cursos de muerte y duelo desde la teoría cognitiva y conductual. Los homicidios son un grave problema social, porque acarrean muchos problema de salud pública. El Estado tendría que implementar políticas destinadas a prevenir los hechos de violencia. Este contexto no estaba ajeno a este hecho particular».

Como Muñoz seguía retrucando, Ciallella amplió: «cuando hago una entrevista, no es una conversación entre dos personas. Yo tengo una formación. Lo que escribo en mis informes es también en base a lo que me formé. Cuando digo mi opinión personal, también tiene que ver con mi formación».

Y por último, para dejar conforme al abogado, citó una larga lista de autores que utilizó como fuentes.

–¿Todos piensan lo mismo? -hizo su último intento Muñoz.

-Sí -contestó la especialista.