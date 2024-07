Crimen de Maximiliano Gallardo en Cinco Saltos: detuvieron a dos personas, pero no hay rastros del cuerpo

La misteriosa desaparición de Maximiliano Gallardo que terminó con un asesinato, sigue siendo materia de investigación en Cinco Saltos. Dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidas pero pese a este, aún no hay novedades sobre dónde podría estar el cuerpo del hombre que fue visto por última hace casi dos meses.

Todo comenzó a partir de la denuncia desesperada de una madre por intentar dar con su hijo, Maximiliano Manuel Gallardo.

El hombre de 30 años había sido visto con vida por última vez el 17 de mayo y desde entonces se abrió una investigación que terminó con un fatal desenlace: un crimen por deuda de estupefacientes. Fue gracias a la declaración de dos personas claves que se llegó a este rumbo en la investigación, debido a que informaron que los acusados, les habían confesado ser los autores del crimen.

Tras esta situación se procedió a una indagación más exhaustiva que concluyó con la detención de un hombre y una mujer como los principales autores del asesinato. Ambos fueron acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y también de la desaparición del cuerpo de Maximiliano Segura para lograr «su impunidad».

Si bien ya hubo una audiencia de formulación de cargos contra los acusados y ambos permanecen en prisión preventiva, la investigación para dar con el cuerpo de la víctima continúa latente en la región. En principio se cree que este se encuentra en la localidad de Cinco Saltos, pero los resultados de rastrillaje siguen sin resultados positivos.

Desde la Fiscalía confirmaron a Diario RÍO NEGRO que este jueves se llevaron a cabo nuevos rastrillajes pero lamentablemente «no fue hallado el cuerpo». Señalaron que las tareas van a continuar, pero explicaron que no pueden brindar más detalles para no entorpecer la investigación: «Es una investigación en curso y compleja por el no hallazgo, eso conlleva a que se preserve la información«.

Crimen de Maximiliano Gallardo en Cinco Saltos: deuda, drogas, arma de fuego y desaparición de un cuerpo

Según la información brindada por el Ministerio Público Fiscal la hipótesis de asesinato comenzó a fortalecerse a partir de las declaraciones de dos testigos claves. Las mismas informaron que tanto el hombre como la mujer acusada fueron los que confesaron haber matado a Maximiliano Gallardo y que todo fue por una «disputa por una deuda que Gallardo mantenía con ellos, quienes le proveían de estupefacientes».

Según la acusación del Ministerio a los detenidos, el asesinato ocurrió entre el 17 de mayo -última vez que Maximiliano fue visto con vida- y el 22 de junio. El crimen habría ocurrido mediante un disparo de arma de fuego tipo revolver calibre 22 y en principio se cree que todo sucedió en la vivienda de los acusados.

Después de darle muerte a la víctima, ambos se encargaron de ocultar el cuerpo para así lograr salir impunes, motivo por el cual los restos aún no fueron encontrados.

Crimen de Maximiliano Gallardo en Cinco Saltos: prisión preventiva para los acusados

Una vez detenidos y puesto bajo la Fiscalía, se realizó una audiencia donde le formularon los cargos por los hechos cometidos. Allí el Ministerio Público de Cinco Saltos pidió la prisión preventiva de ambos donde señalaron que «en caso de recaer condena la misma sería de cumplimiento efectivo y que en el caso de recuperar la libertad, los imputados podrían intentar entorpecer el normal avance del proceso».

Además señalaron que los principales testigos del caso corrían peligro debido a que «fueron víctimas de una vigilancia montada por los acusados y de una presunta intrusión ilegal en su vivienda«, y recordaron que pese los trabajos realizados, el cuerpo de la víctima aún no fue hallado.

Por su parte la defensa de los imputados centró su planteos en una presunta «ausencia de evidencias» y argumentó que no fue encontrado el cuerpo de Maximiliano por lo que sostienen su desaparición. También solicitaron que no se aplique el encarcelamiento cautelar.

Pese a esto, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y dictó la prisión preventiva de los acusados por el plazo de investigación preparatoria y argumentó que «la fiscalía tiene evidencias suficientes para dar inicio a la investigación».