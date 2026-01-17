El presidente de Paraguay destacó su vínculo con Milei: “Está haciendo un gran trabajo abriéndola” 

El Presidente de Paraguay, Santiago Peña, habló con los medios argentinos luego de la firma para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Al ser consultado, pero destacó la relación que tiene con su par argentino, Javier Milei.

En una entrevista exclusiva con TN, Peña afirmó que “Agentina era uno de los países más proteccionistas del Mercosur y ahora se está haciendo un gran trabajo abriéndola”, afirmó en diálogo con el periodista Gonzalo Báñez en Asunción.

“Milei está haciendo un gran trabajo, derribando mitos en Argentina”, afirmó. “La apertura es buena para Argentina, para el Mercosur y para el mundo”, señaló, al tiempo que aclaró: “Con Milei ya somos aliados, desde el primer momento trabajamos juntos”.

El elogio del presidente de Paraguay a Javier Milei: “le ha dado un status de líder mundial”

“El Presidente Milei hizo un gran trabajo en estos dos años, logró corregir el rumbo de muchos años. Está logrando un cambio fenomenal, que con justo reconocimiento le ha dado un status de líder mundial”, manifestó Peña.

“Es un día histórico. Pasaron 25 años. Comenzamos en el año 2000 y recién ahora pudimos firmarlo”, subrayó Peña sobre el acuerdo del Mercosur con la UE. Luego, se lamentó por la ausencia del presidente de Brasil, Lula da Silva, aunque reconoció: “Más que molestia es un sabor agridulce por la ausencia de Lula. Él trabajó mucho para alcanzar este acuerdo, no hubiésemos podido hacerlo sin él”.

En cuanto a la chance de formar un bloque de presidentes de derecha, Peña fue cauto: “Hoy vemos países que se están sumando, Bolivia con Rodrigo Paz, Chile con Kast, Novoa en Ecuador. Ya lo estamos llevando adelante, sin mucho formalismo. Hay que evitar poner etiquetas, ni mirar mucho a la derecha ni a la izquierda. Hay que mirar hacia adelante, muchas veces es sentido común”

“Nos toca presidir el Mercosur y logramos firmar el tratado con la UE. Estamos creciendo a tasas muy importantes. La economía paraguaya es la más abierta de todos los países”, explicó.

Respecto de la crisis política en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, Peña remarcó: “Paraguay tiene una historia muy particular, porque vivió un proceso similar al de Venezuela. Duró 35 años una dictadura. Los dictadores no se van con panfletos ni protestas en la calle».

“La transición acá duró 4 años. Uno quisiera que los problemas se solucionen desde adentro, pero después de tanto tiempo, no había otra manera. Venezuela es una tragedia humanitaria”, expresó el mandatario.

En cuanto a la chance de un acercamiento de las economías regionales con China, el presidente Paraguayo se msotró excéptico: “En nuesto caso es muy difícil. Ellos fueron muy claros en que no tendrán relación con países que reconocen a Taiwan, y yo fui muy claro que durante mi presidencia seguirá siendo un país reconocido por Paraguay, e incluso apoyaremos su derecho a serlo.

“La comunidad internacional no puede desconocer a 20 millones de taiwaneses que se merecen nuestro reconocimiento”, sentenció.

Con información de TN.