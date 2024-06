Desapareció en mayo y acusaron a dos personas de asesinarlo en Cinco Saltos por una deuda por drogas

Pasaron más de dos meses y todavía no encuentran a Maximiliano Gallardo, un hombre de 30 años que desapareció el 17 de mayo en Cinco Saltos. Finalmente hoy fueron imputadas dos personas de haberlo asesinado por una deuda por drogas.

La fiscalía de Cinco Saltos formuló cargos contra un hombre y una mujer acusados del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Según indicó la fiscalía, la investigación comenzó con una solicitud de averiguación de paradero de la víctima, quien fue visto por última vez el 17 de mayo. Tras la aplicación del protocolo vigente, la búsqueda continuaba siendo infructuosa y a partir de los aportes de distintos testigos comenzó a sospecharse de un presunto homicidio.

Esta hipótesis comenzó a robustecerse a partir de las declaraciones de dos personas a las que el hombre y la mujer acusada les habrían confesado ser los autores del hecho y a quienes le manifestaron que todo comenzó por una disputa por una deuda que Gallardo mantenía con ellos, quienes le proveían de estupefacientes.

Según la acusación del Ministerio Público, el hecho ocurrió entre el 17 de mayo y el 22 de junio, cuando los acusados dieron muerte a la víctima mediante un disparo de arma de fuego tipo revólver calibre 22. En principio, se cree que el crimen habría tenido lugar en la vivienda de los detenidos.

Tras darle muerte, habrían ocultado el cuerpo de la víctima para lograr su impunidad, motivo por el cual los restos aún no han podido ser hallados. La calificación legal del caso es homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Desaparición en Maximiliano Gallardo Cinco Saltos: dictaron la prisión preventiva

El Ministerio Público Fiscal de Cinco Saltos pidió además la prisión preventiva de los dos acusados del crimen. Señalaron que en caso de recaer condena la misma sería de cumplimiento efectivo y que en el caso de recuperar la libertad los imputados podrían intentar entorpecer el normal avance del proceso.

Señalaron en primer término que los principales testigos del caso fueron víctimas de una vigilancia montada por los acusados y de una presunta intrusión ilegal en su vivienda, que los imputados no colaboraron con las autoridades policiales en su identificación y recordaron que pese a los esfuerzos realizados en la investigación el cuerpo no ha podido ser hallado.

La defensa particular que asiste a los imputados centró sus planteos en una presunta ausencia de evidencias en contra de sus representados sobre todo argumentando que no fue hallado el cuerpo de Gallardo y sosteniendo que el mismo estaba “desaparecido”. Además remarcaron que no se debía aplicar el encarcelamiento cautelar y pidieron medidas más leves.

El juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dictó la prisión preventiva de los acusados, tal como fuera solicitado por la fiscalía, por el plazo de investigación preparatoria.