Hallaron con vida a una nena de tres años: sobrevivió a caminar sola varias horas por la noche en Caviahue

Un amplio operativo desplegado durante toda la noche permitió encontrar con vida a una niña de 3 años que se había perdido en la zona de Caviahue. La menor fue hallada en la madrugada de este sábado y se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron fuentes oficiales.

En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría N° 40 de Caviahue, con la colaboración de Gendarmería Nacional, el Grupo GEOP de Chos Malal, personal de la Comisaría N° 39 de El Cholar, Bomberos Voluntarios de Loncopué, el equipo de drones de Criminalística Zapala y Defensa Civil de Caviahue.

Cómo se produjo la desaparición de la nena de 3 años en Caviahue

De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió en el sector conocido como Las Lecheras. Allí, los efectivos se entrevistaron con la tía de la menor, quien estaba a cargo de su cuidado.

La mujer relató que alrededor de las 18:30, en un descuido, perdió de vista a la niña, que se encontraba junto a su hermana de 6 años, mientras los padres de ambas habían viajado al paraje Pichaihue.

Tras la denuncia, se dispuso de inmediato un amplio operativo de búsqueda con la participación de distintas fuerzas y organismos. Durante varias horas, los equipos rastrillaron la zona de manera coordinada, en condiciones de baja visibilidad y con temperaturas propias de la madrugada cordillerana.

Finalmente, cerca de las 04:15, los rescatistas lograron ubicar a la menor.

Traslado al hospital y estado de salud

Luego del hallazgo, la niña fue trasladada en uno de los móviles afectados al operativo hasta el hospital local. Allí fue recibida por el personal de salud, que confirmó que se encuentra en buen estado general.

Según el parte médico, la menor presentaba únicamente escoriaciones en miembros superiores e inferiores, sin lesiones de gravedad.

El operativo concluyó de manera favorable y desde las fuerzas intervinientes destacaron el trabajo conjunto entre las distintas áreas que participaron de la búsqueda.

La rápida activación del protocolo y el despliegue coordinado de recursos fueron claves para dar con la niña sana y salva tras varias horas de incertidumbre.