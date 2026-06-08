Crimen de Pedro Pablo Mieres en La Plata: una pericia genética reforzó la acusación contra un imputado

Resultados de ADN complican a un acusado y la causa se encamina al juicio oral.

La investigación por el homicidio de Pedro Pablo Mieres, el trabajador nodocente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) asesinado en junio de 2025 dentro de su vivienda, incorporó una prueba científica que refuerza la acusación contra uno de los principales imputados y marca un avance significativo en el expediente que se encamina al juicio oral.

Los resultados de las pericias genéticas realizadas sobre distintos elementos secuestrados en la escena del crimen arrojaron compatibilidad con el perfil de Nicolás Damián Arévalo, acusado como coautor del homicidio agravado criminis causa. La evidencia fue incorporada a la causa que investiga el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

ADN en elementos clave de la escena

Las muestras analizadas fueron obtenidas de una toalla utilizada durante el ataque, el cordón empleado para atar las muñecas de la víctima, los hisopados tomados de las manos de Mieres y los elementos utilizados para inmovilizar sus tobillos.

De acuerdo con los resultados periciales, en todos esos elementos se detectaron rastros genéticos compatibles con Arévalo. La prueba constituye un respaldo importante para la hipótesis sostenida por la fiscalía desde el inicio de la investigación, que ubica al acusado entre los responsables directos del crimen.

La pericia había sido ordenada meses atrás, luego de que investigadores y especialistas recolectaran muestras biológicas de los imputados para compararlas con los rastros hallados durante los relevamientos realizados en la vivienda donde ocurrió el homicidio.

Qué ocurrió con el segundo acusado

Los mismos estudios arrojaron resultados negativos para Jonatan David Perunetti, alias «Pincha», el segundo imputado como presunto coautor del asesinato.

No obstante, la ausencia de rastros genéticos no implica su desvinculación automática de la causa. Los investigadores sostienen que existen otros elementos probatorios que lo vinculan con el hecho.

Entre ellos figuran registros de cámaras de seguridad, testimonios de taxistas y personas que frecuentan la zona de la estación ferroviaria de La Plata, además de evidencias que lo ubicarían utilizando la tarjeta SUBE sustraída a Mieres después del crimen.

Perunetti permanece detenido con prisión preventiva por disposición del Juzgado de Garantías N° 2.

Una causa que avanza hacia el juicio oral

El expediente cuenta actualmente con dos acusados detenidos por homicidio agravado criminis causa y un tercer imputado por encubrimiento.

Se trata de Ronaldo Alexis Irala Duarte, quien fue arrestado luego de que durante distintos procedimientos se encontraran pertenencias de la víctima en su poder.

Para la fiscalía, el resultado de ADN fortalece especialmente la situación procesal de Arévalo, quien ya enfrentaba otras evidencias que lo vinculaban con el hecho, entre ellas filmaciones, testimonios y elementos secuestrados durante los allanamientos.

Además, la autopsia determinó que Mieres murió como consecuencia de un síndrome asfíctico secundario a una asfixia mecánica por estrangulación.

El planteo de la querella

Mientras la fiscalía sostiene la figura de homicidio agravado criminis causa, los abogados que representan a la familia de Mieres impulsan una interpretación más amplia de lo ocurrido.

Los letrados Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria consideran que la violencia desplegada durante el ataque fue desproporcionada para concretar un robo y garantizar la impunidad posterior.

«La violencia aplicada fue desproporcionada para un simple robo. Hubo golpes, inmovilización, tortura y una agresión sostenida durante varios minutos», sostuvieron en distintas presentaciones incorporadas al expediente.

La querella plantea que el nivel de ensañamiento podría estar relacionado con la orientación sexual e identidad de género de la víctima, por lo que analiza la posibilidad de que el caso también pueda encuadrarse como un crimen motivado por prejuicios.

El recuerdo de un neuquino en La Plata

Pedro Pablo Mieres era oriundo de Cutral Co. Se había radicado en La Plata para cursar sus estudios universitarios y permaneció allí durante 17 años. En ese tiempo desarrolló una intensa actividad como militante estudiantil y trabajador nodocente en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.

A casi un año del homicidio, la incorporación de la prueba genética representa uno de los avances más relevantes de la investigación y fortalece la acusación con la que la fiscalía buscará llegar al debate oral.