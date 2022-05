De Añelo a Casa de Gobierno en caballo por la ocupación de tierras, apunta a un exministro de Neuquén

Ernesto Kral, un criancero de la zona de Añelo, llegó esta mañana a caballo hasta la Casa de Gobierno de Neuquén para exigir una respuesta a las autoridades provinciales. Denuncia que hace tres años una empresa, dedicada a las arenas de fractura para Vaca Muerta, ocupó la mitad de sus tierras y que contaría con protección judicial porque no obtiene respuestas a sus reclamos.

«Vengo a hacer el reclamo porque no nos dan una solución. No quiero cortar rutas porque solo jodo a los laburantes, pero el gobernador (Omar Gutiérrez) o sus funcionarios tienen que atender esta situación», aseguró el criancero.

El denunciante dio nombre y apellido del que sería el propietario de la empresa que ingresó a las tierras que -dijo- ocupa hace 20 años. «Se trata de una empresa que se dedica a las arenas para el fracking. La traen de Chubut y la acopian. También tienen una cantera y hormigón», señaló y agregó que hay indicios de contaminación de las napas.

«Es la empresa de Guillermo Coco (el exministro de Energía)«, explicó el criancero ante la prensa. Aseguró que ingresó hace tres años forzando candados y que contó con la custodia de la policía. En total son más de 300 hectáreas las que dice les fueron tomadas.

El criancero describió que «todos sabemos que con Vaca Muerta las tierras tomaron mucho valor, hace años no teníamos estos problema en nuestros campos. Son políticos los que se apropian de las tierras de los crianceros».

«Vengo a hacer el reclamo porque no nos dan una solución. Me ocuparon cerca de 300 hectáreas y no me regularizan las tierras», dijo y sumó que «hace 20 años» se encuentra en las tierras que reclaman. La situación le generó inconvenientes porque, según relató, debió llevar sus animales al campo de un conocido.

«A los pobres crianceros la Justicia no nos da la razón, siempre se la da a la gente de plata», indicó.