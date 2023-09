Debates magistrales en la UNCo sobre la Justicia y los 40 años de Democracia en Neuquén

“En este momento la justicia no está cumpliendo con su rol histórico, que es de impartir justicia de manera justa y equitativa», dijo Carlos Rozanski consultado sobre su visión sobre los integrantes de la Justicia y su protagonismo en la coyuntura democrática preelectoral en Argentina. Fue invitado por el departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Comahue junto con Alejandra Gils Garbó -exprocuradora nacional- y el investigador Andrés Ponce de León, en un panel que expondrá el próximo viernes.

La convocatoria es abierta a todo público en el aula magna «Salvador Allende» de la UNCo, a las 18.

El jefe de Departamento de Trabajo Social, Alejandro Goya explicó que la jornada se organizó para «poner en contexto y en tensión» las perspectivas con relación a la Justicia, la Democracia y la carrera de Trabajo Social, una disciplina que perdió a la mitad de sus docentes y alumnado a partir de la intervención del rector Remus Tetu en 1975 y tras el golpe de 1976 (muchas estudiantes y docentes permanecen desaparecidas), para propiciar un cruce de opiniones o debate sobre el horizonte político, en la previa a las elecciones presidenciales.

«La labor disciplinar de Trabajo Social no puede estar ajeno a este contexto adverso para el sistema democrático donde se instalan discursos de odios y negacionismo a derechos consagrados. Buscamos con las disertaciones magistrales, la apertura a este debate con personas que han honrado con su trayectoria, una perspectiva de derechos humanos», planteó Goya.

Rosansky, con 25 años de ejercicio en el poder judicial -15 en el fuero federal y 10 en Río Negro- aseguró que llegará a Neuquén porque la Patagonia es un lugar que atesora como cercano y que en el ámbito de referencia de los 40 años de democracia ininterrumpida le resultó oportuno «dar una opinión personal y ofrecer un balance sobre qué pasó en estos 40 años, el rol de la justicia» en esta coyuntura.

Crítico y sin vueltas, el ex magistrado asegura que hay corrupción en el interior de la Justicia. «Hay un sector, claramente identificado, que está dañando a la sociedad», aseguró en declaraciones a RIO NEGRO.

Opinó que los obstáculos son «serios» y no se avanzará si no se los evalúa. «No se trata solo de enunciar un deseo de reforma, estamos ante una institución donde sus integrantes no la quieren porque ideológicamente son conservadores y avanzar en una reforma profunda significaría aceptar las deficiencias institucionales», sostuvo.

Consultado por el juicio político que se debate en el Congreso de la Nación, Rozanski se mostró descreído respecto a avances en lo que consideró que debe ser la remoción de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de la Nación. «No deberían estar en sus cargos, pero mientras hay un sector parece tener la voluntad clara de llevar adelante el juicio político, hay otro sector que no comulga con la idea y protege a los jueces de la Corte; en medio de la falta de decisión política del Poder Ejecutivo que expresaba su voluntad de cambiar estas cosas y el tiempo demostró que no se tradujo en actos concretos».

En un juego de palabras, apuntó que la importancia de la CSJN en la vida de la Nación «es suprema», insistió en que el sector corrupto de la Justicia está dañando a la sociedad y que en la actual coyuntura política, el avance del juicio político contra los integrantes de la primera magistratura de la Nación por los hechos que se le imputan, requiere de una mayoría calificada que hoy es esquiva.

«Algún periodista debería preguntar qué posición tiene el candidato Sergio Massa de la intención real de un próximo gobierno para modificar este estado de cosas (en la Corte y el poder judicial) porque lo descarto en la derecha extrema que son (Javier) Milei y Patricia Bullrich», sostuvo Rozanski.

Los «diletantes» en la Justicia Argentina

Consultado sobre los juicios de lesa humanidad, Rozanski explicó que desde la asunción presidencial de Mauricio Macri claramente los juicios que se reabrieron para castigar los crímenes de la dictadura cívico militar se ralentaron porque «no le interesaba» avanzar con los procesamientos de los responsables y luego no se quisieron tomar decisiones políticas.

«Se mandó a la mayoría de los detenidos a sus hogares, que es una muestra de hacia dónde estamos yendo y revertirlo es una deuda de la democracia. Hay fiscales y jueces con la visión clara de democracia y justicia equitativa y que impulsa los juicios; están los que no tienen la intención de que avancen porque apoyaron los gobiernos dictatoriales y el encubrimiento, es el que está definido, es corrupto y es de lo que venimos hablando; y el sector que llamo de los diletantes, los que van de un lado y para el otro de acuerdo a los vientos políticos».