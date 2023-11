Declaró el docente que fue sobreseido por el homicidio de la alumna en el lago Gutiérrez

Alejandro Marelli, el docente sobreseido por el homicidio culposo de Celeste, una niña de 12 años, que se ahogó en el lago Gutiérrez durante una salida a un camping con sus compañeros de la Escuela 273 de Bariloche, declaró por tres horas este miércoles.

Marelli contó una vez más cómo fue la jornada en la que se produjo el trágico suceso.

«De pronto, alguien dice que falta Celeste. Arranca la búsqueda. Nos dividimos en grupos para buscarla. Pensamos que estaba en el baño. Se gritaba: Celeste, Celeste«, relató el docente ante el juez Marcos Burgos.

Dijo que de pronto, lo llamó el profesor de educación física Cristian Arriagada. «Lo noto raro y me inivta a caminar para la zona del lago. Entramos al agua y me preguntó si veía algo. Le digo que veo algo de color. Me sumerjo en el agua y salgo. Jamás estuve ante algo parecido. Le digo: ‘ ‘Hay un cuerpo. Creo que es Celeste´«, señaló.

Sigue el juicio por la muerte de una alumna en el lago Gutiérrez. Foto: Chino Leiva

El docente atinó a darse vuelta y vio a los 80 chicos mirándolos. Pidió a otros docentes que los llevaran hacia otro lugar. Mientras tanto, una turista sacaba el cuerpo de la nena del lago.

«Me preguntó si sabía hacer RCP. Le dije que no. Me pidió que le sostuviera sus piernas mientras le hablábamos para generarle impulsos«, indicó.

Durante su declaración, Marelli insistió en que fue un docente acompañante y que las responsables del proyecto eran las maestras de sexto grado.

Advirtió que cuando organizaba un partido de fútbol con un grupo de chicos, otra docente le comentó que Melody, una nena, «casi se habia ahogado».

Y admitió que no conocía el lugar donde se llevó a cabo la actividad. «Yo no fui a ver el lugar. No elegí las actividades, no planifiqué, no organicé. Estábamos todos los docentes ahí acompañando», concluyó.