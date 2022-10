Denuncia por acoso sexual: Seguel respondió que «está a derecho» y confirmó que continúa en su puesto

“Me he notificado de las cautelares que el juez interviniente en la causa ha dictado”, afirmó el subsecretario de Trabajo de Neuquén, Ernesto Seguel, en diálogo con RÍO NEGRO, luego de que una empleada de planta política lo denunciara por acoso y abuso sexual. Manifestó que se puso “a derecho”, señaló que rechazó la demanda y confirmó que continúa en su puesto.

P: ¿En el ámbito administrativo se dispuso alguna medida respecto de su cargo?, ¿su permanencia y demás?

R: Mire, en principio, usted sabe que todos los funcionarios siempre tenemos a disposición la renuncia. Eso la verdad que dentro del marco de la investigación también el juez libra oficio al ministerio, así que entiendo que por lo que su señoría dijo está esperando la contestación de los informes, así que bueno, en principio así está el estado de cosas.

P: ¿El ministro Di Luca le dispuso algo?, ¿le informó algo?, ¿lo citó, lo llamó?

R: Las medidas cautelares las fija el juez.

P: Sí, eso lo entiendo, pero el juez también le pidió informe al ministro y no sé si usted se reunió con el ministro. Entiendo que lo notificó.

R: Hay procesos de investigación que están en marcha, tanto en la instancia administrativa como en la instancia judicial, así que en esa instancia estamos. Porque como usted sabe la audiencia se concretó esta semana.

P: Bien, o sea que administrativamente hay una investigación también en el ámbito del ministerio de Desarrollo.

R: Entiendo que sí.

P: ¿Usted continúa yendo a su puesto de trabajo?, ¿Sigue en el mismo régimen?

R: Respetando las cautelares que su señoría ha dispuesto: el no contacto y obviamente explicándole también a su señoría cómo es el proceso de trabajo que se hace, para que se entienda claramente que las medidas cautelares están siendo respetadas, con ningún tipo de contacto con la contraparte, con la denunciante, así que eso, se está cumpliendo y lo estoy cumpliendo conforme lo ha dispuesto el juez.

P: El juez también dijo que remitiría las actuaciones a la fiscalía en caso de que se evidencie la comisión de algún tipo de delito, ¿usted ha sido citado en el ámbito de la justicia penal?

R: En principio, repito, que estamos en esta instancia del juez que por supuesto ha corrido los traslados pertinentes y yo como le digo estoy ajustado a derecho y estoy a disposición para lo que la justicia disponga.

P: Yo tengo entendido que usted en su descargo negó los hechos, ¿eso es así?

R: Rechacé la denuncia.

P: ¿Y cuál es la diferencia entre rechazar la denuncia y negar los hechos?

R: Son términos jurídicos, rechacé la denuncia porque se imagina que en principio esto mereció un análisis exhaustivo, porque en principio la denuncia se corre traslado a la parte. Comenzaré a trabajar en los elementos objetivos que hacen a mi defensa.

Opinión:

"Ahora hay paz en el edificio"

El gobierno de Neuquén tiene un déficit en la respuesta oportuna que le brinda a quienes denuncian delitos cometidos en el ámbito de sus propias oficinas. Deposita la responsabilidad en el Poder Judicial, y no asume la propia.

En este caso hay un trámite cautelar: un juez laboral dispone que un funcionario no se acerque a la víctima y le pide al ministro que intervenga. A su vez la justicia penal iniciará una investigación. Eso no es un obstáculo para que administrativamente se ordenen acciones, por ejemplo, la suspensión preventiva del denunciado, que no afecta su derecho de defensa ni su estabilidad laboral.

Al confirmarlo en el puesto, el gobierno lo autoriza a que siga cumpliendo su rol. Si mañana hay un conflicto laboral ¿Seguel actuaría? También se podría haber resuelto una capacitación interna encabezada por otra área del Estado, a raíz de lo ocurrido. Nada de eso pasó hasta ahora.

No basta con contar cuántos agentes se capacitaron en “Ley Micaela”, el gobierno no es un espectador, ni un mero custodio de las medidas judiciales cuando se denuncia violencia sexual.

La empleada relató que cuando el funcionario la llamaba a deshora a su despacho decía irónicamente “ahora hay paz en el edificio”. Ya no.