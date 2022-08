Denunció que le rompieron el auto en un lavadero, ahora deberán indemnizarla

Una mujer de Cipolletti demandó a un lavadero por los problemas que ocasionaron en el sistema de arranque de su vehículo. Según informaron el personal del lavadero se confundió de llave y rompió la cerradura.

La damnificada estuvo varios días sin poder usar el auto, cuando lo reparó debió cambiar el tambor y todas las cerraduras. A raíz de los hechos el juzgado de paz fijó una indemnización de 64 mil pesos.

En la demanda la mujer aseguraba que en enero de este año dejó su coche Ford Fiesta en un lavadero de Cipolletti y que, cuando lo retiró, el vehículo no arrancaba.

Sostuvo que al colocar la llave observó que no giraba. Entonces le informó a un empleado del lavadero, quién probó el arranque, le contestó que no funcionaba y se retiró. Habló con el encargado y otro empleado intentó poner en marcha el vehículo, pero no lo logró. Finalmente, luego de varios intentos el auto encendió.

La mujer informó que estuvo varios días sin poder usarlo y que, cuando lo reparó, el cerrajero le indicó que el funcionamiento defectuoso se debía a que habían colocado en el tambor una llave incorrecta, distinta a la del Ford Fiesta.

La dueña del lavadero, ante la denuncia pidió revisar el coche con un cerrajero de confianza, pero no se pudo concretar. Entonces se comunicó con el técnico que había realizado el recambio, quién le informó que la mujer llevó el auto en marcha hasta el local. A raíz de ese testimonio la dueña del lavadero aseguró que el vehículo está en funcionamiento y que la clienta faltaba a la verdad. Además, manifestó que realizó averiguaciones con el personal y que las cosas no sucedieron como ella dijo. En esa instancia no hubo posibilidad de conciliación.

La damnificada reclamó a través del mecanismo de menor cuantía y exigió la reparación del daño patrimonial. Para ello presentó una factura por 54 mil pesos, provista por el cerrajero que le cambió el tambor, la cerradura del tanque de nafta, de las puertas y del baúl.

La sentencia consideró las pruebas aportadas por la clienta y admitió la responsabilidad endilgada al lavadero en función de la ley de Defensa del Consumidor. «Entiendo que se ha probado que los elementos de arranque del automotor propiedad de la actora sufrieron un daño en oportunidad en que lo dejó en manos de la demandada, y por lo tanto debe ser reparada tal circunstancia”, escribió la jueza en la resolución.

Se recordó en el fallo que el consumidor tiene además el derecho, y los proveedores la obligación, de atención y trato digno. Y que los consumidores se ven cotidianamente expuestos a situaciones que no tienen justificación alguna.

Finalmente se condenó a la firma Zubo S.R.L, propietaria del lavadero, a abonar a la clienta la suma de 64 mil pesos. La cifra se compone de 54 mil pesos en concepto de daño patrimonial por el arreglo del coche y de diez mil por daño punitivo, que es una multa civil prevista en la ley de Defensa del Consumidor por el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales.