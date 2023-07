Destituyeron a una jueza de Chaco que amenazó de muerte a un albañil: «Te encajo un tiro»

La justicia chaqueña destituyó en las últimas horas a una jueza de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. La medida fue tomada tras un jury contra la ahora exmagistrada Laura Verónica Buyatti, que se inició con la difusión de un audio en cual amenaza de muerte a un albañil.

“Te encajo un tiro en medio de la frente”, dice la exjueza durante la conversación vía WhatsApp que analizó un Jurado de Enjuiciamiento.

El audio, que se viralizó en redes sociales, data del 21 de diciembre de 2022. Pasadas las 15 de ese día, Buyatti llamó a Marcelo Acosta. La mujer estaba enojada debido a que el trabajador había amenazado con encadenarse en su casa por una deuda de unos 300 mil pesos, que Buyatti negaba.

“Yo salgo con un revólver y te encajo un tiro. Yo tengo todos los poderes, manejo el poder”; “Te mando ya la cana”, dijo tras una primera llamada. Luego, volvió a comunicarse: “Yo soy jueza; conmigo atenete a las consecuencias. Hasta después de la feria en cana y encima quedo en feria yo”. “Te encajo un tiro en medio de la frente”, agregó.

Con esas pruebas, el hombre presentó una denuncia que fue tratada por la justicia que en los últimos días decidió apartar a Bayatti de su cargo. Uno de los miembros del jurado de Enjuiciamiento, Diego Zalazar, dijo en sus fundamentos que “la escucha del diálogo permite notar una persona locuaz, segura de sus expresiones, en la que, además, avanza en la descalificación de la persona con la que mantenía la conversación telefónica”.

“La magistrada acusada no desconoció en los audios ofrecidos como prueba ni su voz ni su autoría. Más allá de que con posterioridad Buyatti haya manifestado que se sintió intimidada por los anuncios de Acosta, en el sentido de que irían a manifestarse en su domicilio, lo cierto es que del tenor de la conversación grabada no se advierte ni se infiere en modo alguno que al momento de entablar el diálogo haya sufrido algún amedrentamiento”.

De esta forma, los argumentos de la resolución judicial que removió a la ahora exjueza fueron acompañados por todos los integrantes del Jurado, con lo cual Buyatti fue destituida por unanimidad.

Los abogados de la jueza, que hizo uso del derecho de no declarar, apelarán el fallo que ordenó la destitución de la jueza. Uno de los defensores, Marcelo Chávez, explicó que lo harán porque se trató de una sentencia “excesiva”.

El audio competo de la jueza de Chaco destituida por amenazar de muerte a un albañil

LVB: ¿Che Tapecito fíjate que mierda es todo eso, papelito picado o qué?

Albañil: Esos son los trabajos que él nos venía pagando y que nos venía quedando la colita

LVB: Aja, la colita te voy a dar

Albañil: No me amenace, yo no le hago nada, doña

LVB: Me nombraste en un medio público.

Albañil: Yo a favor de usted, porque su esposo me dijo que yo le iba a ir a quemar su casa, nada que ver

LVB: No es mi esposo, ya te dije o querés que te haga la diferencia, no te puedo hacer la diferencia porque sos burro, disculpame

Albañil: Si él toda la vida me dijo que era su esposo

LVB: No, no, no. No puedo discutir con un burro, por qué voy a discutir con un burro. Yo soy jueza, conmigo atenete a las consecuencias

LVB: Te mando la cana, enseguida te va a caer la cana. Te juro que te hago pasar toda la feria en cana… Yo salgo con un revólver y te encajo un tiro. Yo tengo todos los poderes, manejo el poder… Te mando ya la cana.

LVB: ¿Escuchaste? ¿No me faltaste el respeto? Nombraste mi nombre en un medio público, a una jueza

Albañil: Queremos nuestra platita, que nos paguen doña, nada más

LVB: Anda a luburar papi, planeros de mierda

Albañil: Yo laburé doña, con su esposo. Yo no le miento

LVB: Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mierda, yo los agarro como prueba, tengo todo armado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana, te mando del **** ¿Escuchaste? Me seguís molestando con estos audios. ¿Sabés cuántos eran tu movilización social que yo vi hoy? Eran negros de mierda que arruinan el país

Albañil: Yo lo único que pido es que su marido me pague

LVB: No es mi esposo. Se te pagó. Mañana se te manda una nota, enseguida te va a caer la cana, papi

Albañil: Yo no estoy buscando problemas

LVB: Vos seguís molestando, te juro que te hago pasar toda la feria en cana. ¿Vos sos ***? Yo soy diez veces más ***. Yo soy mujer, estamos en la era de la mujer. Ayer a las diez de la noche me cayó la policía, diciéndome que vos ibas a venir a encadenarte a mi casa. Vos venís a encadenarte a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza, total, ¿sabés qué? Yo lo conozco al sistema, yo tengo todos los poderos, yo manejo el poder y vos venís a violar mi domicilio particular. Soy Laura Buyatti y acá estoy. Yo y mi hija, somos dos mujeres que vivimos solas. ¿Me seguís molestando? Te mando ya la cana