Disparó contra su pareja en Zapala: por qué no irá preso

Por un acuerdo entre la fiscalía y la defensa pública se dispuso la suspensión de juicio a prueba de un hombre que disparó contra su pareja en el interior de la vivienda de sus suegros, en Zapala. Durante tres años no podrá acercarse a ella ni tener contacto, y deberá hacer una consulta psicológica.

El hecho estaba calificado provisoriamente como tentativa de femicidio, pero la fiscalía no logró reunir las pruebas para acreditar ese delito. En consecuencia, acordó con la defensa imputar por abuso de armas, y así quedó habilitada la vía para la suspensión del juicio a prueba. Además el hombre, que estaba con prisión domiciliaria, recuperó su libertad.

Según la descripción que hizo la fiscal de Zapala, Laura Pizzipaulo, en los primeros minutos del 9 de enero pasado hubo una reunión familiar en la casa de los padres del imputado a la que asistió él con su pareja. Ambos residían en Cutral Co.

Se produjo una discusión, la mujer se refugió en el baño, y cuando salió el individuo la amenazó de muerte, la empujó, extrajo un arma y efectuó un disparo que no impactó en el cuerpo de la víctima.

«Hay cuestiones que no pudieron ser demostradas», dijo la fiscal en referencia a que abandonaría la acusación por tentativa de femicidio. Lo conversó con la víctima, quien prestó conformidad. El defensor jefe Pablo Méndez propuso una salida alternativa, y la jueza de Garantías, Bibiana Ojeda, la homologó.

Prohibición de contacto

La víctima ya no reside en la provincia de Neuquén. El hijo que tienen en común vive con ella, y el régimen de visitas lo dispondrá un juzgado de Familia. La mujer dijo que no pondrá obstáculos al contacto de padre e hijo, con la condición de que no tenga que cruzarse con el hombre.

La jueza Ojeda le advirtió al imputado que durante los tres años que tendrá de vigencia la suspensión de juicio a prueba no podrá acercarse a menos de 100 metros de su expareja, ni tomar contacto con ella por ningún medio ni por intermedio de otras personas.

Pedir autorización

Le explicó que en el caso de que sean citados a una audiencia por el régimen de tenencia del niño, deberá informar a su abogado defensor y conseguir una orden del juzgado de Ejecución Penal para poder asistir.

Otro punto del acuerdo es que deberá asistir a una consulta psicológica. Se comprometió a realizar un tratamiento para control de impulsos y violencia de género, si así surge por recomendación profesional.

Si quiebra alguna de las reglas de conducta, será detenido y sometido a juicio oral.