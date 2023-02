Doble femicidio en Neuquén: «Lagos no tiene denuncias en la Policía»

«Nos genera una profunda impotencia ante este doble femicidio en nuestra provinica. No pudimos detectarlo, no tuvimos alerta y esto nos prende las alarmas en cuanto a que nosotros vemos que se ha incoporporado más el debate y la charla en todos los ámbitos, se habla más de violencia de género cuando nunca antes se hablaba, se generaron más espacios de cercanía incorporando dispositivos como la línea 148 que es de ayuda directa. Lamentablemente no tuvimos ningún tipo de llegada previa a esta situación», aseguró la ministra de las Mujeres y Diversidad de Neuquén, María Eugenia Ferrareso, tras el segundo doble femicidio en Neuquén.

Sobre la existencia de denuncias previas por violencia de género contra el autor del doble femicidio, Ferrareso explicó que en este caso no hay registro. «Lagos no tiene denuncias en la Policía, no hay llamados en la línea 148, no hay ingresos de ningún tipo ni con los datos de Lagos ni con los de Norma Morales ni con los de Luz Prieto. Me soprende que la hija haya manifestado que haya habido denuncias, tal vez hayan sido informales, no las podemos constatar», precisó.

«Cuando hay denuncia interviene la Oficina de Violencia de Poder Judicial, nosotros ponemos los dispositivos de acompañamiento (refugios, salud mental para la víctima y asistencia económica) y la articulación de la línea 148). La Oficina de Violencia es la que interviene y otorga medidas cautelares. De todas maneras, a todos los casos que tenemos ingresados de usuarios registrados en la línea 148 se les hace un seguimiento y llamado constante hasta tanto las medidas cesan».

«Hemos hecho todo el rastreo en todos los sistemas y no existen registros de denuncia de Norma para Jorge Lagos. Lamentablemente no pudimos detectarlo porque no hubo denuncia por eso es que pedimos es que haya más trabajo territorial en la detección temprana y un compromiso de vecinos y vecinas porque cualquier persona puede llamar al 148 para denunciar», destactó.

Con respecto a los datos del funcionamiento de la línea 148 detalló que «en el 2022 se recibieron casi 7.000 llamados; en realidad intervenciones que pueden ser más de un llamado. De las casi 6.700 llamadas 3.100 fueron reincidencias, situaciones que fueron abordadas y vuelven a tener una nueva instancia. La red trabaja los 365 días del año, las 24 horas, atienden profesionales la mayoría psicólogas y trabjadoras sociales y también tenemos operadoras territoriales en el resto de la provincia», explicó.

La Línea 148 de Neuquén brinda contención y acompañamiento en las violencias a mujeres, niñes, adolescentes, personas LGBTI+, personas adultas mayores y personas con discapacidad en una una situación de violencia. Pueden llamar testigos para informar o quienes necesiten información sobre qué hacer ante una situación de violencia. También se pueden comunicar instituciones. Es gratis, todos los días, las 24 horas. Si vivís en el sur de la provincia, mandá WhatsApp al 299 4276783.

