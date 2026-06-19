Dos funcionarios de ARCA fueron citados para ampliar la investigación sobre el SIRA: quiénes son

La Justicia federal citó a declarar como testigos a dos funcionarios de ARCA para profundizar la investigación sobre el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). El fiscal Franco Picardi considera que podrán aportar precisiones técnicas que hasta ahora no surgieron de los informes remitidos por el organismo.

Los convocados son Carlos Alberto José Rodríguez, subdirector general de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros, y María Carolina Caironi Corral, subdirectora general Técnico Legal Aduanera de ARCA. El fiscal entendió que ambos están en mejores condiciones de explicar el alcance de la información entregada por el organismo.

Investigación del SIRA y las respuestas de ARCA quedaron bajo análisis

La pesquisa busca determinar cómo se aprobaban las solicitudes del SIRA durante 2023. En especial, la Fiscalía intenta reconstruir la intervención de funcionarios en expedientes vinculados con Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas SA y Fizika SRL, empresas mencionadas en los chats hallados en el teléfono de Martín Migueles.

En dos respuestas enviadas al expediente, ARCA sostuvo que el funcionamiento del SIRA era «sistémico» y que dentro del organismo no existían usuarios habilitados para operar directamente el sistema, ya que las interacciones se realizaban mediante procedimientos informáticos automatizados. El fiscal no quedó conforme con esas explicaciones y decidió convocar a los funcionarios.

Además de las declaraciones testimoniales, Picardi solicitó al juez Ariel Lijo el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones, para avanzar sobre la investigación de un presunto «rulo» financiero detectado durante la vigencia del cepo cambiario.

El expediente también avanza sobre el presunto rulo financiero

De acuerdo con la causa, una investigación del Banco Central identificó a Napoli Inversiones como una de las firmas utilizadas por la agencia Fast Cambio para realizar operaciones mediante la compra de dólares oficiales destinados luego a adquirir bonos, que posteriormente se vendían al valor del dólar MEP para obtener ganancias por la diferencia cambiaria.

El fiscal pidió la misma medida para José María Napoli, Marisol Aquino Laprida, vinculada a Creden Agencia de Cambio y Turismo S.A.S., y Juan Ignacio Agra, señalado en el expediente como un nexo entre financistas y distintos sectores políticos.

La investigación también incorporó nuevas declaraciones testimoniales. Fueron citados Sergio Daniel Speroni, autorizado a conducir uno de los vehículos de Elías Piccirillo, y Mario Marcelo Leguizamón, alias «Pan Dulce», quien, según la causa, habría trasladado dinero en efectivo por pedido de Martín Migueles.

Otra de las personas convocadas es Rocío Belén Avila, exempleada de Arg Exchange SA, donde Piccirillo y Migueles eran socios. La pericia sobre el teléfono de Migueles indica que la mujer reportaba diariamente operaciones de distintas agencias de cambio.

Además, un sumario del Banco Central sostiene que esa firma vendió US$250 millones a otras entidades durante 2023 sin que pudiera justificarse el origen de los fondos. El expediente también incluye pedidos para levantar el secreto fiscal y bancario de Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, mencionados en los chats analizados por la Fiscalía.

Con información de La Nación