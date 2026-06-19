Nuevas medidas de prueba amplían el alcance de la investigación sobre Manuel Adorni

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una batería de medidas de prueba que amplían el alcance de la pesquisa y ponen el foco no solo en los bienes declarados por el funcionario, sino también en su entorno familiar y en el origen de parte de los fondos que utilizó para justificar su crecimiento patrimonial.

La causa por el patrimonio de Adorni suma nuevas medidas

Entre las decisiones adoptadas, que trascendieron de parte de fuentes judiciales, el fiscal solicitó al juzgado que investiga al diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del funcionario, una copia completa del expediente que tramita por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es analizar la información vinculada a bienes, movimientos patrimoniales y, especialmente, a la sucesión de Jorge Adorni, padre de ambos.

La medida se produce en medio de las explicaciones que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción para justificar la evolución de su patrimonio. En una entrevista, el funcionario argumentó que buena parte de sus activos provienen de inversiones en criptomonedas y de bienes heredados tras el fallecimiento de su padre. Esa explicación llevó a la fiscalía a profundizar el análisis sobre los antecedentes patrimoniales de la familia.

Por ejemplo, la pesquisa también puso la mira sobre la situación habitacional de Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, quien vive en un barrio privado. En paralelo, Pollicita busca reconstruir la trayectoria financiera del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

Para ello requirió información a distintos organismos públicos, empresas privadas y entidades vinculadas a actividades en las que ambos habrían participado antes de su desembarco en la gestión libertaria.

La causa contra el legislador bonaerense también exhibió avances: el fiscal Guillermo Marijuan pidió su declaración indagatoria al considerar que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas patrimoniales.

NA