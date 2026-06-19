Femicidio de Agostina Vega: Soledad Andreani negó las acusaciones y se abstuvo de declarar

Soledad Andreani y Claudio Barrelier, dos de los acusados por el crimen de Agostina Vega.

Soledad Andreani, la tercera detenida por el femicidio de Agostina Vega, negó las acusaciones en su contra y optó por abstenerse de declarar este viernes. La mujer está imputada por el delito de encubrimiento agravado en la causa que investiga el crimen de la adolescente de 14 años ocurrido en Córdoba.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la audiencia se realizó durante la mañana en la Fiscalía. Los investigadores esperaban conocer la versión de Andreani sobre su presunta participación en el caso, pero la imputada únicamente rechazó los cargos y decidió no responder preguntas.

Femicidio de Agostina Vega: cómo sigue la investigación

La mujer permanece acusada de encubrimiento agravado, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos. La causa permanece bajo secreto de sumario y las partes esperan que el fiscal Raúl Garzón defina si mantiene o levanta esa medida.

Osvaldo Fassetta, el tercer acusado por el femicidio de Agostina Vega.

La investigación analiza distintas evidencias vinculadas al recorrido posterior al crimen. Entre ellas, se encuentra la sospecha de que Andreani habría facilitado un Ford Ka negro que, según la hipótesis fiscal, fue utilizado por Claudio Barrelier para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado. También se evalúan registros audiovisuales que la muestran junto al principal acusado después del hecho.

Las otras imputaciones por el femicidio de Agostina Vega

La situación judicial de Claudio Gabriel Barrelier, señalado como principal acusado, se agravó luego de que también se negara a declarar.

La Fiscalía modificó la imputación y ahora lo acusa de homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y femicidio, una calificación que contempla la violencia ejercida contra la adolescente por razones de género.

Otro de los imputados es Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien declaró el jueves. Acusado también por encubrimiento agravado, sostuvo que es «inocente» y, de acuerdo con su defensa, adelantó que ampliará su testimonio durante la próxima semana.

La investigación sostiene que el hombre residía en la vivienda del barrio Cofico donde se habría cometido el crimen.

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