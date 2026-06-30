Dos juicios express en Bariloche terminaron con condenas de prisión efectiva por el delito de robo

Un sujeto que el miércoles último por la tarde había sustraído una mochila con dinero, ropa y herramientas de un vehículo estacionado y otro que robó una moto en la noche del jueves luego de violentar la traba de seguridad -y cayó detenido poco después- fueron condenados ayer en juicio abreviado a penas de prisión efectiva, ante la contundencia de las pruebas obtenidas y la imposibilidad de sus defensas de esperar otro desenlace.

Ambos hubieran podido a acceder a penas en suspenso, pero irán a la cárcel porque tenían antecedentes condenatorios por delitos similares. El primero de ellos fue sorprendido por la policía ante una denuncia formulada por una persona que vio como forzaba la cerradura del auto y llamó al 911. Hubo una persecución de pocas cuadras, el ladrón buscó deshacerse del botín en un baldío para aligerar la huida pero finalmente fue detenido. En el juicio abreviado, con acuerdo de las partes y su propio consentimiento, le impusieron una pena de seis meses de prisión efectiva por robo simple.

En el caso del jueves el joven que logró llevarse la moto a pie pero no contó con un sistema de alarma que estaba activado y que le avisó al propietario, quien al volver al lugar y comprobar que su vehículo no estaba donde lo había dejado alertó a la policía.

El seguimiento del ladrón fue facilitado por las videocámaras del sistema municipal de monitoreo. La policía acudió al lugar señalado, logró recuperar la moto y detuvo al atracador. La breve investigación expuesta durante el juicio incluyó la denuncia inicial, el acta de procedimiento policial, los registros de las cámaras de seguridad y el informe del gabinete de criminalística que comprobó los daños en el sistema de arranque de la moto.

En este segundo caso el delito imputado fue tentativa de robo agravado y el ladrón recibió una pena de 18 meses de prisión efectiva. Los dos condenados comenzarán a cumplir sus penas de modo inmediato porque las partes itnervinientes en los dos juicios -representadas por el fiscal Marcos Sosa Lukman y la defensora oficial Blanca Alderete– renunciaron a las posibles apelaciones.