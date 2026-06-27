Murió el hombre que fue atropellado y luchaba por su vida en Bariloche: el conductor responsable sigue prófugo

Transcurridas varias horas del grave episodio registrado este sábado en Bariloche, se confirmó que el hombre que luchaba por su vida tras ser atropellado por un vehículo, murió. El caso aún es investigado por la Fiscalía y las fuerzas policiales montaron un operativo para hallar al conductor que se dio a la fuga.

Cómo fue el hecho por el cual murió un hombre en Bariloche

Desde la Policía de Río Negro confirmaron que el incidente se registró cerca de las dos de la madrugada, en la intersección de las calles Moreno y Vilcapugio.

Por circunstancias que se intentan esclarecer, en ese lugar un vehículo -que aún no fue identificado- atropelló a un hombre de aproximadamente 40 años. El conductor del auto, lejos de frenar para verificar el estado del transeúnte, se dio a la fuga y la víctima fue asistida por otras personas que alertaron la situación a las autoridades.

Desde el hospital Zonal de Bariloche informaron que el hombre ingresó al Servicio de Emergencia con lesiones de gravedad y debido a su estado delicado, requirió asistencia mecánica respiratoria. Hasta esta mañana se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con pronóstico reservado, «bajo monitoreo permanente y tratamiento por un equipo multidisciplinario». Finalmente, cerca del mediodía se confirmó su muerte.

Investigación en curso

Fuentes policiales detallaron a este medio que el hecho está en plena etapa de investigación. La Fiscalía está trabajando en conjunto con personal de la comisaría Segunda con el fin de hallar al conductor o conductora responsable.

Las tareas se centran en investigar qué vehículo fue y hacia dónde se dirigió tras cometer el hecho. Por este motivo están relevando cámaras de seguridad de la zona y tomando testimonios de testigos.

Por su parte desde el Ministerio Público Fiscal aportaron que en el caso intervino la fiscal jefe Betiana Cendon y el fiscal de turno Marcos Sosa Luckman.