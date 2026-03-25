Bariloche: arrastraba cuatro causas y aceptó una pena de siete años de prisión en juicio abreviado

Un sujeto que cargaba ya una condena en suspenso y en los últimos meses desplegó un nuevo raid de cuatro hechos delictivos -incluido un robo con arma de fuego-, aceptó su responsabilidad en juicio abreviado y recibió hoy en juicio abreviado una pena unificada de siete años de prisión, según lo dispuso un tribunal de Bariloche.

Tomás Gutiérrez llegó a juicio acusado de cometer un robo el último 4 de febrero en la despensa Ana y Lalo, del barrio El Frutillar, adonde solicitó varios artículos y se retiró sin pagar. Cuando la empleada del comercio lo corrió hasta la puerta para exigirle el pago el imputado le exhibió un arma de fuego y le dijo “tomátelas”.

Al formular la denuncia la mujer dijo que lo conocía del barrio y estaba “cansada” de que se vaya sin pagar.

Por ese hecho le dictaron a Gutiérrez el pedido de captura, pero no había sido hallado por la policía hasta que tres días después se registró una nueva denuncia en su contra, esta vez de su expareja, a quien abordó en la playa del lago Gutiérrez y amenazó de muerte. “No pasás de esta noche” le advirtió. Todo esto a pesar de que tenía desde el año pasado una prohibición de acercamiento, lo cual le añadió una imputación por desobediencia, en contexto de violencia de género.

Además de esos dos hechos, Gutiérrez estaba investigado por las lesiones leves que causó el 12 de octubre pasado a otros dos jóvenes con un cuchillo “con serrucho” y por las amenazas con arma de fuego cometidas el último 20 de enero contra un menor de 15 años en el barrio Ñireco.

El fiscal Facundo D´Apice describió cada uno de los episodios delictivos atribuidos a Gutiérrez como autor responsable, con las evidencias reunidas, y dijo que habían avanzado en una solución alternativa con el acuerdo de la abogada defensora Blanca Alderete y del propio imputado.

Reincidencia y unificación de penas

El fiscal subrayó que los nuevos delitos se produjeron “unos pocos meses después de la condena anterior” y propuso unificar la pena de esos cuatro hechos en cuatro años de prisión. Señaló que la “pena en expectativa” era algo superior y que el monto acordado se aparta en un año del mínimo.

Luego refirió que por efecto de la reincidencia correspondía sumprimir la condicionalidad de la condena previa de tres años y unificar todos los delitos imputados a Gutiérrez en una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo.

La defensora ratificó en la audiencia su acuerdo pleno y el propio acusado cumplió con el requisito de aceptar la autoría de todos los hechos y prestar conformidad con la pena aplicada, en el marco del juicio abreviado.

Los jueces Bernardo Campana, Romina Martini y Martín Arroyo se tomaron no más de tres minutos de “deliberación” para homologar el acuerdo “por unanimidad”. Campana dijo que la prueba era contundente, que existían videos y testimonios directos que demostraban la autoría de Gutiérrez. El tribunal calificó como “razonable” la unificación de penas en siete años y la revocatoria de la condicionalidad.