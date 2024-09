El comisario de Río Negro que posteó un Falcon pedirá disculpas y hará tareas comunitarias

El comisario de la Policía de Río Negro Daniel Eduardo González, que el año pasado posteó la imagen de un Ford n Falcon verde, con una marcha militar y la leyenda “que se agarren los chorros” tras el triunfo de Javier Milei, acordó cumplir pautas de conducta para evitar el juicio por apología del delito y pedirá disculpas.

El acuerdo de partes fue propiciado por la defensa del comisario que, al momento de emitir el mensaje cuestionado en su perfil de Whatsapp, ejercía el cargo en una comisaría de San Antonio Oeste, y a último momento, a solicitud del secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Roberto Ferrero, se incorporó el pedido de disculpas que realizará al finalizar el plazo de un año, tras las pautas de conducta, y por la misma vía en la que posteó la imagen del Falcon.

González, el 2 de julio pasado había sido imputado por presunta apología del delito en una audiencia de formulación de cargos en la que el juez Favio Corvalán instruyó no revelar la identidad del acusado, pero en la nueva audiencia de hoy realizada por Zoom no hubo pedidos en ese sentido.

El juez Corvalán convalidó las pautas de conducta propuestas por el defensor Santiago Güenumil y que aceptaron la fiscalía y querella, que incluyen el pago de 50.000 pesos a modo de “reparación del daño” a la secretaría de Derechos Humanos; la realización del comisario de un curso de 30 horas ofrecido por el mismo organismo vinculado a los derechos humanos; y 50 horas de trabajo comunitario en un comedor de una iglesia evangélica.

Se realizó una audiencia por la suspensión de juicio a prueba en el caso del comisario que posteó un Falcon tras el triunfo de Milei. Imagen captura de pantalla.

El debate por el pedido de disculpas del comisario

El titular de Derechos Humanos incorporó en la audiencia de hoy el pedido de disculpas, que de manera técnica rechazó el abogado del comisario por entender que “implica un reconocimiento de responsabilidad”. Sin embargo el propio implicado aceptó ofrecer disculpas una vez que termine el plazo de un año de la suspensión de juicio a prueba.

El magistrado remarcó que el pedido de disculpas incorporado “no significa reconocimiento de conducta atípica alguna, entiendo que está todo enmarcado dentro del fin principal que es la composición de un conflicto que se ha intentado superar mediante la suspensión de juicio a prueba”, argumentó.

El juez consideró que la suspensión de juicio a prueba es una vía alternativa “viable y procedente” y coincidió con el secretario de Derechos Humanos en la “gravedad” de los hechos por tratarse de una alusión a la última dictadura militar.

Ferrero, el secretario de Derechos Humanos, remarcó en su alocución que “no se hizo apología de un delito común, se hizo apología de un delito considerado de lesa humanidad” y puntualizó en la importancia de que la persona que publicó el posteo es una agente policial: “Estamos juzgando la actitud de alguien que porta un arma en resguardo de todos nosotros” afirmó y señaló que “este delito de la apología afecta la tranquilidad pública” en San Antonio Oeste.

El funcionario provincial valoró la “buena intención” del comisario en “reparar el daño ocasionado” y consideró que el pedido de disculpas sería extensivo a “todas las miles de personas que se sintieron afectados cuando vieron ese posteo”.

La fiscal Yanina Estela acordó con las pautas de conducta y remarcó que el tipo de delito investigado no tendría una pena efectiva, su pena máxima establecida en el Código Penal es de un año y que el acusado no tiene antecedentes penales. Sin embargo opinó que el pedido de disculpas debía ser “voluntario” del propio comisario y no parte de este acuerdo.

El abogado querellante Federico Rosbaco, representante de la Fiscalía de Estado de Río Negro, acordó en un todo con las pautas ofrecidas y el pedido de disculpas que incorporó el secretario de Derechos Humanos, aclarando que “no hay reconocimiento de responsabilidad criminal” con esta situación y que en definitiva se cumple con el objetivo de “solucionar el conflicto”.