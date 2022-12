El denunciante por intento de coimas en el municipio agregó detalles a la causa judicial

La subsecretaría de Comercio y parte de su personal están bajo sospecha de solicitar coimas para hablitar los carritos, tras la denuncia de un particular (foto archivo)

El comerciante que solicitó que la municipalidad investigue internamente un pedido de coima para habilitar un carrito de comida en Leguizamón y Beltrán en octubre pasado en Neuquén capital, amplió su denuncia a principios de este mes, cuando presentó en sede judicial que el nombre de la persona a quien lo remiten como cobrador de la presunta coima, es pareja de una integrante del gabinete del intendente Mariano Gaido.

El pedido de investigación sumaria en forma interna se completó en la justicia a fines de octubre, con un expediente en el que se solicitó a la fiscalía que investigue y se inició un expediente por intento de cohecho.

El food truck con todas las modificaciones que le fueron solicitadas, ya no está en la Leguizamón y Beltrán. El dueño se lo llevó a otro lado, porque no lo pudo habilitarlo y la persona que le había cedido el espacio para tener el tráiler culinario, le pidió dejar el espacio. Esto fue hace más de 15 días.

«Yo sigo con la causa penal y el reclamo administrativo civil pidiendo la habilitación», aseguró Vito Gómez, el comerciante.

Hasta ahora el carrito sigue sin funcionar, no lo habilitaron pese a todas las remodelaciones que se le solicitaron continuamente al iniciador del trámite y tampoco se informó oficialmente si hubo alguna actuación de la comuna en procura de esclarecer los dichos del denunciante.

Según precisó, desde octubre hasta diciembre, la municipalidad no solicitó ser querellante como lo informó luego de que se emitió la denuncia pública por intento de coima para habilitar un carrito de comidas rápidas.

Desde la comuna se indicó que en opinión de los abogados, la causa no ameritaba la presentación como querellantes luego de evaluar la denuncia en la fiscalía. Se presentaron expedientes con los trámites y luego llegó un oficio solicitando la misma información que se habían remitido. No hubo una expresión política sobre el escándalo.

Hasta ahora la fiscalía investiga «presunto cohecho», y la ampliación la recibió el asistente letrado Alejandro Hueller.

En la misma, Gómez hizo saber a la fiscalía que la persona a la que debiera remitir el dinero para lograr la habilitación, es pareja de la actual secretaria de Comercio de la ciudad.

«Remito ésta información porque lo consider relevante para la investigación y solicito…» -puso en el escrito- varias medidas que, según le indicaron, no prosperaria si no se constituía en querellante y contrataba un abogado.

En el pedido de ampliación de la denuncia solicitó el apartamiento del cargo de la persona que lo atendía en mesa de entradas en el área de comercio desde marzo hasta octubre, periodo en el que inició los trámites. También que se investiguen las llamadas que recibió al salir de la oficina de Comercio de la municipalidad de Neuquén y los nombres que aportó a la causa como presuntos integrantes de la red de complicidad que exigía dinero a cambio de dar curso a los trámites de habilitación de los carros de comida.

En ese tiempo en que fue acondicionando el carro de comidas, cada vez que cumplía con algún requisito, se le solicitaba más mejoras o modificaciones, hasta que en determinado momento le llamaron por teléfono ni bien salió de la oficina de comercio de la municipalidad de Neuquén, y le indicaron que nunca terminaría el trámite si no pagaba un importe, momento en que decidió denunciar la maniobra irregular.