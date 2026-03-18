El Poder Judicial renueva alquileres millonarios por dos edificios céntricos en Neuquén

En el cuarto piso del TSJ están las oficinas de presidencia y de los vocales. Foto Florencia Salto.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén continuará funcionando en el céntrico edificio de Alberdi 52, a metros de avenida Argentina. Acordaron renovar el alquiler por el plazo de un año en una cifra millonaria. Todo este complejo pertenece a la Asociación Española.

También prorrogaron el contrato de las oficinas de Diagonal 25 de Mayo 33 y 51, que están a la vuelta.

La renovación se aprobó en el acuerdo del miércoles 4 de marzo.

En el caso de Alberdi 52, el Poder Judicial ocupa la planta baja y los pisos 1, 2, 3, 4. Cuenta con una superficie total de 3.929,5 m2. Durante un año se pagará un total de $550.547.040, distribuidos de la siguiente manera: en el primer semestre $43.282.000 por mes y a partir del segundo se incrementará a $48.475.840.

«El monto del contrato tiene en cuenta el contexto inflacionario, como así también los valores de tasaciones del mercado inmobiliario en la zona, en razón de las características edilicias y cantidad de metros cuadrados», afirmaron las autoridades como fundamentos de su decisión.

El contrato abarca desde el 1 de febrero de 2026 hasta 31 de enero del 2027.

El presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, y los vocales Germán Busamia, Alfredo Elosú Larumbe, Evaldo Moya y la vocal Soledad Gennari tienen su despacho en el cuarto piso. El fiscal José Gerez y la defensora Vanina Merlo están en Ciudad Judicial.

En Diagonal 25 de Mayo 33 y 51, planta baja -local comercial-, pisos 1, 2 -oficinas 171 a 187- y 3, de la ciudad de Neuquén, funcionan la Auditoría, el Registro Público de Comercio, la Justicia de Paz, la Dirección de Informática, la Red de Justicia y Acceso Comunitario y Salud Ocupacional.

La prórroga por un año implica un global de $248.854.080. En el primer semestre desembolsarán un monto mensual de $19.564.000 y en el segundo ascenderá a $21.911.680. Los argumentos son los mismos que justifican el alquiler de Alberdi 52.

Si bien el Poder Judicial tiene edificios propios, mantiene una estructura de alquileres no sólo en la capital sino también en el interior.