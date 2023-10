El Tribunal Federal de Neuquén fijó condiciones de las audiencias del juicio «Escuelita» VIII

Los jueces Sebastián Foglia, María Paula Marisi y Alejandro Silva dieron a conocer las condiciones de asistencia al octavo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén, que por primera vez tendrá como acusados a un fiscal y un juez, por su actuación durante la dictadura militar. Se les imputa prevaricato, omisión de Justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El inicio está previsto para el 20 de octubre a las 9 en la sede del Tribunal Oral Federal de Avenida Argentina 1 637, en la sala de audiencias para juicios complejos. El público podrá asistir según la capacidad de la sala, se indicó, con la presentación del DNI, sin carteras ni bolsos.

Se podrán acreditar hasta 2 periodistas por medio de comunicación y no se podrán transmitir en vivo ni los testimonios ni las indagatorias. La apertura con el requerimiento de elevación a juicio que determinó el procesamiento del ex juez federal Pedro Duarte y del ex fiscal Víctor Ortiz se transmitirá por el sistema del CIJ, al igual que el final del juicio, cuando acaben las testimoniales.

Periodistas y público tendrán acceso a la sala supeditado a la capacidad de las sillas en el lugar, en tanto no se estableció una acreditación previa (por correo electrónico u otro medio) más que la presentación del DNI y credenciales de prensa.

Las primeras tres audiencias serán el 20 de octubre, el 3 y el 17 de noviembre; y no se conoce si el proceso será solo por la mañana o continuarán después de las 13. Ya hubo audiencias preliminares en las que declararon, en forma anticipada, Guillermo Correa y Noemí Labrune.

La acusación contra Duarte y Ortiz es de haber sido parte del plan sistemático y las desapariciones, omitir investigar cuando los padres de los desaparecidos y desaparecidas interponían recursos por los secuestros y la complicidad en facilitar la impunidad cuando los perpetradores de secuestros y torturas llevaban a cabo los delitos.

Se les imputó incumplimiento de deberes, omisión de justicia y prevaricato, en más de 25 hechos. La instrucción de la causa comenzó en 2013, tras la remisión de expedientes y testimonios que se produjeron en el primer y segundo juicio (2008 -2012) con continuidad de aportes en los otros procesos.

Es el primer juicio en el que no están imputados militares en Neuquén, que ya tuvo otros 7 juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura en la región, en tanto en instrucción, continúan denuncias que están en condiciones de ser debatidas en próximos juicios.