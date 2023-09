El único acusado por el robo afuera de un supermercado en Bariloche recuperará su libertad

El fiscal Facundo D Apice fracasó en su intento de solicitar una prórroga de la prisión preventiva y Fidel Romero, imputado por el robo en poblado y banda a un camión con alimentos la noche del 22 de agosto, recuperará la libertad este viernes. Así lo definió el juez de Garantías Ricardo Calcagno.

El hecho que se investiga se produjo cuando unas 15 personas abordaron un camión que estaba estacionado frente al depósito de un supermercado y se apoderaron de varios elementos. En la persecución, la policía solo detuvo a Romero que, momentos antes, se había desprendido de una mochila con cuatro botellas de Fernet.

El muchacho permanece detenido desde ese momento y la prisión preventiva vence este viernes. Por eso, D Apice solicitó una prórroga de la medida por otros 15 días.

Recordó que, en la última audiencia, la jueza Romina Martini entendió que el plazo de dos meses de prisión era excesivo y fijó una fecha basándose en la finalización del peritaje al teléfono celular. «El tema es que hubo un error: ese peritaje en la Oitel será el 22 de septiembre y no el 5 de septiembre. La explotación del celular es importante para acreditar y averiguar si Romero estuvo vinculado con las 15 personas que participaron del ataque al camión del cual sustrajeron elementos. Este peritaje nos va apermitir confirmar o no la vinculacion de Romero con esas personas», aseguró D Apice y consideró que el riesgo de entorpecimiento de la investigación sigue latente porque aun no lograron identificar a las 14 personas restantes.

«Se pretende averiguar si esto fue pautado o fue casual. El celular nos va a permitir terminar de echar luz en la investigación. Y los informes suelen demorar una semana», manifestó el fiscal.

El abogado defensor Marcos Miguel rechazó la prórroga de la prisión preventiva e insistió en que el celular ya fue secuestrado. «Nuestro asistido colaboró con la explotación del celular«, advirtió.

Por último, Calcagno se refirió al plazo de prisión preventiva hasta el viernes dispuesto por Martini: «No tengo imperio para revocar la decisión de un juez de Juicio».