Empezó en Zapala el juicio por jurados por el femicidio de Mabel López Fernández en la Ruta 13

Con los alegatos de apertura del fiscal jefe Matías Álvarez y de la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, comenzó en la ciudad de Zapala el juicio por jurados por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández. El brutal crimen ocurrió en un sector de la Ruta Provincial 13, en cercanías del puente de Kilka.

Durante la primera jornada de debate, el juez técnico Diego Chavarría Ruíz impartió las instrucciones generales al jurado popular a través de la proyección de un video explicativo. Posteriormente, las partes expusieron sus respectivas teorías del caso y anticiparon la prueba que producirán a lo largo del juicio.

Al dirigirse al tribunal popular, el fiscal jefe Matías Álvarez les pidió «que presten atención a todo lo que van a ver y van a escuchar durante las audiencias y que confíen en ustedes para llevar adelante esta enorme tarea que les compete».

«El imputado usó su vehículo como un arma»

Por su parte, la fiscal Laura Pizzipaulo sostuvo con firmeza que el caudal probatorio permitirá reconstruir el contexto de violencia de género que precedió al desenlace fatal.

«Les vamos a demostrar cómo la víctima sufrió violencia previo al hecho y lo vamos a hacer en base a testimonios», afirmó la funcionaria judicial.

Asimismo, Pizzipaulo planteó una de las claves de la acusación: «el imputado usó su vehículo como un arma». La fiscalía anticipó que presentará declaraciones de testigos clave, entre ellos personas ocasionales que transitaban por el lugar del hecho y que detallarán lo que vieron y escucharon aquella jornada.

El hecho bajo investigación

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, el femicidio fue cometido el 9 de noviembre de 2025 en un tramo de la Ruta Provincial 13, entre Villa Pehuenia y Zapala. El único acusado es la expareja de la víctima, identificado por sus iniciales A.A.R. (o A.R.R.).

Según la acusación fiscal, tras una fuerte discusión y agresiones físicas previas, el imputado condujo una camioneta hasta la zona del puente de Kilka. Una vez allí, arrojó intencionalmente el rodado hacia un barranco con la víctima en su interior, provocándole lesiones gravísimas que le causaron la muerte.

Un dato estremecedor de la investigación revela que, momentos antes de que el vehículo cayera al vacío, dos personas que viajaban en el rodado junto a la pareja fueron obligadas a descender por el propio imputado.

Próximos pasos del debate

El juicio por jurados se extenderá durante los próximos cinco días, período en el cual se recepcionará toda la prueba testimonial y pericial aportada por las partes.

Al finalizar las audiencias de debate y deliberación, las y los integrantes del jurado popular deberán emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.