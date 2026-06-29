Formulan cargos a un camionero que bebió alcohol y chocó de frente a una familia sobre la Ruta 237

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos formalmente contra un camionero acusado de provocar un grave incidente vial en la Ruta Nacional 237. El imputado conducía bajo los efectos del alcohol cuando se cruzó de carril en un sector prohibido e impactó de frente contra un automóvil en el que viajaba una familia de tres integrantes.

La acusación fue presentada en una audiencia conjunta por el asistente letrado Federico Gayós y el funcionario Gustavo Vázquez, quienes detallaron la mecánica del hecho y el estado del conductor al momento del siniestro.

El hecho: maniobra imprudente y alcohol al volante

De acuerdo con la investigación del MPF y la Policía provincial, el choque ocurrió el 22 de marzo de 2025, en un lapso temporal comprendido entre las 15:20 y las 16:45 horas, entre los kilómetros 1606 y 1607 de la Ruta 237.

El acusado, identificado por sus iniciales C. R. C., conducía un camión Mercedes Benz con acoplado en sentido hacia la ciudad de Bariloche. Los peritajes confirmaron un dato clave: el camionero circulaba con 1,1 gramos de alcohol en sangre.

“La conducta imprudente se agravó al manejar con alcohol en sangre”, remarcaron con énfasis los representantes de la fiscalía durante la audiencia.

Los acusadores puntualizaron que el chofer actuó de forma «imprudente y antirreglamentaria» al realizar una maniobra prohibida: invadió el carril contrario sin respetar la señalización de doble línea amarilla. En ese sentido contrario avanzaba un Fiat Palio en el que viajaban un hombre, su esposa y el hijo de ambos. El impacto fue inevitable.



El estado de salud de las víctimas

Como consecuencia de la fuerte colisión frontal, los tres ocupantes del automóvil sufrieron heridas. La madre de la familia se llevó la peor parte al sufrir traumatismos y fracturas graves que le demandarán un plazo de recuperación de entre 90 y 120 días, impidiéndole realizar sus tareas habituales.

En tanto que el padre y el hijo resultaron con politraumatismos de carácter leve.

Calificación legal y plazos de la causa

Los representantes del MPF le atribuyeron al camionero los delitos de lesiones leves culposas (dos hechos) y lesiones graves culposas (un hecho) en concurso ideal, agravados por la conducción imprudente de un vehículo automotor y el nivel de alcohol en sangre.

El juez de garantías a cargo de la audiencia, Juan Ignacio Pombo, dio por avalada la formulación de cargos presentada por la fiscalía y determinó la apertura oficial de la etapa de investigación por un plazo de dos meses.