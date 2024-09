Empleado de Sol de Mayo de Viedma imputado por abuso sexual de dos niñas: el taller de ESI fue clave

Un hombre que dejó de ser empleado del club Sol de Mayo de Viedma fue imputado este martes por haber abusado de dos niñas y permanecerá en prisión preventiva en el Penal 1. El taller de ESI en la escuela fue clave para iniciar la causa.

El Ministerio Público Fiscal acusó al hombre de haber abusado sexualmente de dos niñas con cuya familia tenía una vinculación cercana.

Señaló que los abusos se habrían perpetrado «en la ciudad de Viedma, en el espacio que el hombre habitaba, en el interior del club Sol de Mayo«. La fecha deberá precisarse en el marco de la investigación penal preparatoria abierta a partir de hoy, pero se ubicaría «durante el año en curso, los días sábado después del mediodía».

Los hechos relatados constituyen los delitos de abuso sexual simple en perjuicio de la niña más chica y abuso sexual agravado por acceso carnal en perjuicio de la mayor.

Ambos agravados a su vez por la guarda ya que «el imputado las retiraba de su casa para pasar la tarde de todos los sábados hasta el 14 de septiembre». Fue después de esa fecha cuando una de las niñas pudo relatar lo sucedido.

El taller de ESI en la escuela, permitió conocer los hechos

Nuevamente el espacio de Educación Sexual Infantil organizado en las escuelas primarias fue trascendente para poder conocer los hechos.

Luego de un taller de este tipo, una de ellas sufrió una situación de angustia que le permitió contar a sus maestras que estaba padeciendo tocamientos por parte del hombre.

El sustento probatorio reunido hasta el momento se apoya fundamentalmente en los testimonios de ambas a los que se suma el de la vicedirectora y las dos docentes que escucharon y contuvieron a la niña en un primer momento.

Fue ese equipo quien transmitió a la madre la situación que horas después se ampliaría con la declaración de la hermana mayor que agregaría los hechos que ella también había sufrido.

La Fiscalía convocó a los padres de la niña quienes aportaron más datos y dispuso la intervención de la Oficina de Atención a la Victima del Ministerio Público quien se encuentra asistiendo al grupo familiar.

Dicho organismo también elaboró un informe que completa el sustento probatorio al que se agrega un informe de la Secretaría de Niñez, adolescencia y familia; el resultado del protocolo de abuso sexual realizado en el Hospital Artémides Zatti y lo obtenido en sendos allanamientos efectuados en la vivienda que ocupaba el hombre.

Prisión preventiva para el hombre acusado de abusar a dos niñas en un club de Viedma

Luego de la intervención de la Defensa Pública, que no manifestó objeciones a lo relatado por la Fiscalía, el Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en contra del hombre y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.

En cuanto a la medida cautelar, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y explicó que restan realizar medidas de prueba. Agregó que el hombre, de nacionalidad chilena, no tiene arraigo en la zona.

La defensa no se opuso a la medida cautelar agregando que «luego del trabajo realizado en estas horas no llegó a encontrarse un domicilio alternativo: el hombre no tiene familia, no tiene conocidos y/o amigos que le brinden alojamiento y se encuentra en situación de calle«. Pero, cuestionó el tiempo pretendido.

El juez dispuso el cumplimiento de la medida cautelar que deberá ser cumplida en el Penal N° 1 de Viedma, en principio por los próximos 30 días.

Por otra parte y en función de la edad de las niñas, la acusación requirió la prohibición de difundir cualquier dato que permita identificar a las víctimas. La defensa amplío el pedido haciéndolo extensivo a los datos personales e imágenes del hombre imputado, que fue admitido e impuesto por el juez.