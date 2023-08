Empresario descuartizado: la gestora detenida sembró dudas y desligó a los otros acusados

La gestora Flavia Lorena Bomrad, detenida por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, declaró en las últimas horas ante la Justicia y sembró dudas sobre el curso de la investigación, ya que aseguró que descree que los otros dos acusados por el hecho tengan que ver con el asesinato.

La mujer, quien tuvo como cliente a Pérez Algaba, fue acusada por la fiscalía de Lomas de Zamora de haber participado en el crimen, lo que fue negado, como era de esperarse, en su testimonio.

“Fernando era mi amigo, en ocasiones le cuidaba el perro cuando se iba de viaje. Él estaba con el tema del Barrio de Rodriguez «RENACER» y estaba arreglando con Maxi una deuda que este último tenía”, mencionó al referirse a Maximiliano Pilepich, también imputado por homicidio.

Precisamente, sobre Pilepich, confirmó que «tenía una relación amorosa» y sostuvo que cree que ni él ni Nahuel Vargas, otro de los imputados y amigo de la víctima, hayan cometido el homicidio del empresario, quien apareció descuartizado en un arroyo de la localidad de Ingeniero Budge.

Bomrad aclaró también que ella habló con los dos hombres, hoy acusados por el crimen, y que ellos le dijeron que creían que Pérez Algaba había matado a Gustavo Iglesias, vinculado a la barra brava de Boca Juniors y acreedor de una deuda «300 mil dólares» del empresario.

Empresario descuartizado: «No le da el perfil a Maxi y a Nahuel», dijo la gestora detenida

“No le da el perfil a Maxi y a Nahuel para haber matado a Fernando, no creo que ellos hayan matado a Fernando. No los veo haciendo una cosa así”, declaró la gestora, vinculada con el asesinato.

Sobre las presuntas causas del crimen, indicó que «tuvo que ver con un tema de plata«, especialmente por las múltiples y abultadas deudas que el empresario luego de varios negocios fallidos.

La mujer está acusada por el delito de Homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía , por placer, codicia, y Falso Testimonio.

Por el momento están detenidos Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo, Luis Alberto Contreras y la gestora Flavia Lorena Bomrad; en tanto que están prófugos Pilepich y Vargas, por quienes se ordenó la captura internacional.

