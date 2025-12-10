Entraderas en el Alto Valle: confirman acusación y preventiva a la banda investigada por asociación ilícita

El juez de Roca confirmó este martes la acusación fiscal por asociación ilícita contra los cinco hombres imputados por una serie de entraderas cometidas en el Alto Valle. Además, ratificó las prisiones preventivas dictadas en noviembre, luego de desestimar los agravios presentados por las defensas particulares. Este miércoles se prevé la imputación de otros dos involucrados a la banda.

La resolución mantiene firme la calificación legal impulsada por el Ministerio Público Fiscal, que sostiene que los acusados integraban una organización delictiva dedicada de manera sistemática a cometer robos violentos en viviendas seleccionadas previamente.

La estructura delictiva investigada

Según la fiscalía, la banda actuaba con un modus operandi reiterado: realizaban tareas de vigilancia, seleccionaban propiedades y ejecutaban los ataques utilizando vehículos robados. Para ingresar a las viviendas escalaban tapiales, rompían accesos traseros y reducían a las víctimas mediante amenazas y armas de fuego.

A las personas que encontraban en los domicilios las ataban con alambres o precintos, les exigían dólares y datos sobre cajas fuertes, y además se llevaban dinero, oro, dispositivos electrónicos y los DVR de seguridad. Los teléfonos celulares quedaban fuera del botín, lo que refuerza para la fiscalía el carácter planificado de los hechos.

12 hechos atribuidos a la asociación

La acusación abarca doce hechos: 11 en Roca y uno en Allen, cometidos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. En todos, la fiscalía sostiene que actuó la misma asociación ilícita, lo que supera —según plantearon en audiencia— la “mera actuación plural circunstancial”.

Además del delito principal de integrar una asociación ilícita, a los imputados se les atribuyen distintos robos simples y agravados, tentativas, escalamiento, privación ilegítima de la libertad y el robo u hurto de vehículos utilizados para perpetrar las entraderas.

La postura de la fiscalía y el fundamento del juez

Durante la audiencia de ayer, la fiscal jefa remarcó que la banda actuaba como un grupo organizado, con roles definidos y un análisis minucioso de sus objetivos. Aseguró que se trata de hechos de alto impacto social y que no descartan la incorporación de nuevos episodios o más involucrados.

El juez consideró que los planteos defensivos no lograron desvirtuar los elementos expuestos en la formulación de cargos del 13 de noviembre, cuando se concretaron los allanamientos simultáneos en Roca y Cipolletti. Por eso, mantuvo la preventiva de cuatro meses dispuesta desde esa fecha.

Lo que viene en la causa

Mientras los cinco imputados continúan detenidos, la investigación sumará este miércoles una nueva audiencia: a las 10 de la mañana se realizará la formulación de cargos contra otros dos hombres señalados como integrantes de la misma banda delictiva.

La previsión es que podrían incorporarse nuevos hechos si las pruebas reunidas en los allanamientos y peritajes terminan de vincular a los sospechosos con otras entraderas registradas en la región.