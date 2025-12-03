Tres imputados por la última entradera de Roca: dos acusados tendrán prisión preventiva hasta 2026

Hubo pedido de restricción para difundir los rostros de los acusados por medidas que restan realizar. Foto Juan Thomes.

Tres hombres fueron imputados este miércoles por un robo agravado cometido contra un matrimonio de adultos mayores en Roca. El hecho ocurrió el 27 de noviembre en una vivienda de calle España al 1100 y derivó en una audiencia en la que la fiscalía pidió prisión preventiva para los acusados. La jueza de Garantías, Natalia González, avaló el planteo en dos casos y aplicó un plazo menor para el tercero.

La causa se investiga como una entradera cometida en banda, con escalamiento y uso de armas blancas. Según la acusación, los imputados actuaron de forma coordinada y aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas para sustraer dinero en efectivo y alhajas.

Cómo fue el robo

De acuerdo con la formulación de cargos presentada por la fiscal Verónica Villarruel, el ataque ocurrió cerca de las 21:45. Los cuatro presuntos involucrados —tres de ellos imputados ahora— llegaron en un Volkswagen Vento blanco. Uno permaneció en el vehículo mientras los otros tres, con rostros semicubiertos y guantes, escalaron la pared frontal y el techo para ingresar por la puerta trasera sin ejercer fuerza.

Una vez dentro, dos de ellos tomaron cuchillos de la cocina e intimidaron al matrimonio, exigiendo dinero en efectivo. Se llevaron aproximadamente 200.000 pesos y diversas alhajas antes de retirarse por la puerta principal y darse a la fuga en el Vento.

Evidencias reunidas en la investigación

La fiscalía enumeró una serie de medidas ya realizadas, entre ellas los allanamientos efectuados el día anterior con intervención del Gabinete de Criminalística, la Comisión Investigativa, el COER y personal policial. También se sumaron informes de cámaras de seguridad, la actuación de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y un análisis de la UADME respecto de la tobillera electrónica que llevaba uno de los imputados al momento del hecho.

La conducta investigada fue calificada como robo agravado cometido en lugar poblado y en banda, con el uso de arma y con escalamiento, según los artículos 45, 164, 166 inciso 2, y 167 incisos 2 y 4 en función del artículo 163 inciso 4 del Código Penal.

Por qué pidieron prisión preventiva

Para solicitar la preventiva, la fiscal adjunta Natalia Pascual sostuvo que persiste el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y recordó que las víctimas son personas especialmente vulnerables. Sostuvo que todavía restan pericias sobre celulares, ruedas de reconocimiento y otras medidas que requieren que los acusados permanezcan detenidos.

La defensora penal Giuliana Grippo, representante de dos imputados, rechazó la preventiva. Alegó que las pruebas pueden producirse sin detención, y propuso medidas alternativas como la prohibición de acercamiento, presentaciones periódicas y el uso de tobillera. También sugirió limitar la preventiva a un plazo de dos meses.

En tanto, el defensor particular del acusado restante, Matías Rubio, solicitó para su asistido una preventiva domiciliaria o un plazo menor de detención.

Cuál fue la resolución de la jueza

La magistrada resolvió en sintonía con el pedido del Ministerio Público Fiscal. Determinó que dos de los imputados cumplan prisión preventiva por cuatro meses, lo que se extendería hasta 2026 si se consideran los tiempos procesales habituales. Para el tercer acusado, atendió parcialmente el planteo de Rubio y fijó un plazo de preventiva de 15 días.

Antes de comenzar la audiencia, y sin oposición de las partes, la jueza dispuso que no se publiquen datos personales ni rostros de los involucrados, con el fin de no afectar las diligencias pendientes.