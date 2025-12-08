Mataron a un hombre a golpes con una llave cruz en Añelo: una discusión tras un choque terminó en tragedia

Los acusados fueron detenidos con prisión preventiva tras ser imputados por el homicidio ocurrido luego de un choque en Añelo. Foto Archivo.

En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Lucrecia Sola formuló cargos contra dos varones acusados del homicidio de Tomás Nehuén Villagra, ocurrido el 6 de diciembre en Añelo. El ataque se produjo luego de una discusión originada por un choque entre vehículos, cuando la víctima circulaba en una camioneta Chevrolet S-10 y los agresores en un Peugeot 208.

De acuerdo con la acusación, tras el incidente vial los imputados salieron a buscar la camioneta hasta alcanzarla en las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato. Una vez allí, ambos descendieron del auto y comenzaron a increpar a Villagra. Testigos relataron que uno de ellos gritó “Me chocaste el auto”.

Según reconstruyó la fiscalía, uno de los acusados tomó una llave cruz del baúl mientras el otro abría la puerta del conductor y sacaba a Villagra de la camioneta.

En una escena brutal y de extrema violencia, mientras uno lo tenía sujetado, el otro imputado que sacó la herramienta comenzó a golpearle repetidamente en la cabeza y la zona superior de la espalda, provocando que la víctima cayera al suelo. Villagra murió casi de inmediato por un traumatismo grave de cráneo.

Evidencia clave y atribución del delito

El MPF atribuyó a ambos el delito de homicidio simple en calidad de coautores. Entre las pruebas reunidas figuran imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de personas que presenciaron la agresión, el secuestro de ropa y calzado de los acusados y la llave cruz con manchas de sangre utilizada en el ataque.

Prisión preventiva por riesgo procesal

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó prisión preventiva por seis meses para ambos imputados, argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El planteo fue avalado por el juez de garantías Cristian Piana, quien admitió la formulación de cargos y dispuso la detención preventiva mientras continúa la etapa investigativa.