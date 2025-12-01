Entró a la casa de su ex, la amenazó de muerte y abusó sexualmente en Rincón de los Sauces

Un hombre fue acusado de ingresar de madrugada a la vivienda de su expareja en Rincón de los Sauces y abusarla sexualmente bajo amenazas con un arma blanca. La fiscal del caso, Rocío Rivero, presentó la imputación durante una audiencia realizada ayer por la tarde y solicitó que se dicte una prisión preventiva por cuatro meses.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2025, cerca de las 3 de la madrugada, cuando el imputado entró de manera clandestina y sin consentimiento a la casa de la mujer. La despertó golpeándola en la frente con un dedo y exigiéndole mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la víctima, la amenazó con un cuchillo y la obligó a acceder por temor.

Tras el abuso, el acusado intentó impedir que la mujer pidiera ayuda y continuó con las amenazas, llegando a provocarle un corte superficial en el cuello. Minutos después, fue detenido en el lugar por personal policial.

La fiscalía le atribuyó los delitos de violación de domicilio y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, en concurso real y en carácter de autor.

Rivero, acompañada por la asistente letrada Yesica Barbich, solicitó que se mantenga al acusado en prisión preventiva durante cuatro meses, argumentando la necesidad de proteger a la víctima y evitar entorpecimientos en la investigación.

La defensa no se opuso, aunque adelantó que pedirá que la medida se reemplace por una detención domiciliaria.

El juez de garantías Juan Pablo Encina dio por formulados los cargos y resolvió imponer la medida cautelar requerida por el Ministerio Público Fiscal.