Estafa al Ipross: nuevo intento de los farmacéuticos condenados para salir del camino a prisión

«Hay 600 páginas que no sirven para nada», sintetizó la abogada Patricia Espeche, en el cierre de su expresión de agravios contra la sentencia que definió las últimas condenas por la estafa al Ipross.

La audiencia realizada hoy en Roca marcó el primer paso dentro de la instancia de revisión del fallo dictado hace poco más de dos meses, cuando se declaró responsables y se fijaron penas de hasta nueve años y medio de prisión para cuatro farmacéuticos del Alto Valle.

El primer turno fue para los defensores de Sandra Fasano, Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró; mientras que mañana se explayarán los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Fiscalía de Estado de la provincia, parte querellante en el proceso.

La singularidad del caso no sólo está dada porque se trata de la mayor estafa contra el Estado rionegrino investigada en las últimas dos décadas, sino también por el traslado de los jueces del Tribunal de Impugnación para realizar una audiencia fuera de Viedma.

Fuentes judiciales explicaron que no es la primera vez que ocurre esa salida de los magistrados desde la capital, pero tampoco es lo usual dentro del cúmulo de trabajo del organismo. Y en la causa Ipross, se resolvió realizar la actividad en Roca a pedido de las partes.

Los controles del Ipross, otra vez bajo la lupa

Espeche fue enfática al insistir en la inocencia de los farmacéuticos, advirtiendo también que la mayoría de los delitos investigados están prescriptos.

«Tengan una mirada desde la inocencia, no desde la culpabilidad desde el primer día, como ocurrió en este caso», fue otro de los reclamos de la defensora a los jueces Adrián Zimmermann, Miguel Cardella y Carlos Mussi.

Los jueces Cardella, Zimmermann y Mussi se trasladaron a Roca para la audiencia de revisión del fallo. (Foto: Juan Thomes)

A lo largo de 3:10 horas de exposición, Espeche volvió a apuntar sobre el rol del Ipross y de sus funcionarios, remarcando la ineficiencia de sus sistemas de control.

Pero más allá de eso, la defensora de Fasano, Mastandrea y Mascaró se enfocó en las deficiencias que a su juicio tuvo la investigación por la cual resultaron condenados los farmacéuticos.

«Las recetas encontradas en Farmacentro nunca se peritaron. En la denuncia se investigaron sistemas informáticos y nadie investigó en esta provincia cómo una receta que estaba en el Ipross aparece en una farmacia», dijo con relación al punto de inicio del caso, ocurrido a principios del año 2019, cuando los nuevos dueños de esa farmacia mencionada encontraron recetas en una caja de zapatos.

«Esa farmacia no estaba habilitada. Ellos fueron los armadores de esto. Porque esas recetas fueron las que se llevaron al colegio», arremetió la defensora.

Luego se preguntó «dónde está la connivencia» y «dónde está el concurso (real)», afirmando que no existen elementos de peso que permitan conectar a los farmacéuticos con el daño sufrido por el Ipross.

«Son inocentes estas personas. No hay nada en el mundo real que pueda achacárseles. ¿Qué hizo desde su farmacia? ¿En qué se puso de acuerdo con Fasano? No hay una llamada telefónica, una foto en un café. No hay hecho ilícito», insistió la abogada.

En la segunda parte de la audiencia expuso Carlos Vila, abogado defensor de Caffaratti, quien cuestionó inicialmente la imposibilidad que fijó el tribunal de juicio para hacer una reparación integral de perjuicio.

El defensor también presentó agravios recordando que la auditoría del sistema de farmacias estuvo en cabeza del Colegio de Farmacéuticos durante todo el período investigado.