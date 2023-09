Estafas con viviendas en Río Negro: denuncian «amenazas» y piden respuestas a la justicia en Roca

Luego de que se conociera ayer una nueva condena judicial civil para Néstor Fabián Jaramillo, titular de «AZ Construcciones» por incumplir un contrato de compraventa de una vivienda prefabricada; otros damnificados fueron a la Ciudad Judicial a pedir celeridad y novedades sobre la causa penal por presunta estafa.

Del cuatro al tercer piso de tribunales, damnificados de Roca y Neuquén dieron vueltas por la Fiscalía 5 y luego la 1 golpeando ventanillas en busca de información sobre el avance de la causa penal por presunta estafa, que ya está cerca de cumplir un año sin avances significativos, según plantearon.

Esta mañana se supo que las causas están dispersas en distintas unidades fiscales y una parte fue desestimada. Los damnificados fueron atendidos por funcionarios y les hicieron saber sus quejas.

Jorge Rojo, uno de los damnificados, dialogó con Diario RIO NEGRO y denunció públicamente que fue agredido en la calle por el imputado Jaramillo, quien por una causa en Viedma tenía libertad restringida con una tobillera electrónica desde el 21 de abril por dos meses y que ya está sin efecto.

«Exactamente el martes, alrededor de las 11:30 de la mañana, iba a hacer unas compras en 25 de mayo y Neuquén. Esperé para cruzar la calle y no presté atención a quién venía manejando, yo miré el vehículo para que no me atropelle y resulta que, cuando me doy cuenta, era Jaramillo», relató y dijo que lo agredió verbalmente y le respondió. Al irse, el imputado le hizo una mueca con las manos.

«El tipo anda suelto, anda amenazando, haciéndose el loco y uno que confió, puso dinero en esa empresa, porque yo le pagué a él el 70% de la propiedad, y no me hizo nada, una platea y cuatro maderas. ¿Hasta qué punto uno tiene que seguir soportando que la justicia no se haga cargo, que no actúe?, fustigó el hombre, indignado.

«Le dicen presunta pero es una estafa. Desde el momento que yo a ese hombre le di 1.248.000 pesos y a mí no me hizo prácticamente nada, ni el 20%. ¿Cómo se le llama a eso?» Jorge Rojo, denunciante de AZ Construcciones en Roca

Sumó que son varios los denunciantes que constantemente reciben amenazas por redes sociales. «Se creen impunes. No sé quién está atrás de ellos cubriéndolos, porque no puede ser», lanzó.

El juez Martin Brussino Kain de Viedma había dictado la implementación de un dispositivo electrónico de seguimiento satelital para monitorear el accionar del imputado, el 21 de abril pasado, pero esa medida ya caducó.

El abogado que los representa en Roca es Nicolás Suarez Colman quien hace un año eligió el fuero penal para solucionar el conflicto.

Estafa con viviendas en Río Negro: otra causa en Viedma

En la capital Provincial, el Ministerio Público Fiscal investiga al empresario roquense en carácter de titular de esa constructora, quien firmó un contrato en el que se comprometió a realizar una obra para una vivienda familiar, pero nunca la terminó pese a que la víctima pagó el 100% de la casa y solo realizó la platea.

Luego, el local comercial de esta empresa se vació y desapareció de Viedma. Tras reclamos, el damnificado hizo lo posible por contactarlo pero no pudo. Tiempo después ubicaron a Jaramillo a través de la Unidad Regional II de la Policía de Río Negro en Roca y se lo notificó formalmente. Dio su domicilio pero nunca más se lo encontró en ese lugar.

Además, el imputado habría designado a un abogado defensor que resultó tener la matrícula suspendida y por eso ahora se le asignó defensa pública.

“Todo se había tratado de una puesta en escena, había montado una estructura comercial bajo este comercio y luego de haber cobrado el monto total de la contratación se eludió el cumplimiento, siendo una clara evasión por parte del imputado”, aseguró en aquel momento la fiscal Mariana Giammona.

A esto se sumó la gran cantidad de casos en la región de damnificados que vivieron una situación similar y que serán citados como testigos.

Estafa con viviendas en Río Negro: la investigación periodística

Un trabajo periodístico de RIO NEGRO -que inició en abril de 2022- reveló una seguidilla de reclamos a empresas constructoras por falta de entrega de viviendas, lo que terminó convirtiéndose en una ola de denuncias en varias ciudades de Río Negro y Neuquén. Una de las empresas es «AZ Construcciones», ahora investigada por estafas.

Según la investigación de este medio, Jaramillo también era pastor de una iglesia de Roca que no tenía respaldo legal y que terminó cerrando sus puertas el año pasado.

Actualmente, hay tres causas penales en proceso por el delito de estafa contra Jaramillo, con una veintena de damnificados. En el fuero civil ya acumula fallos en su contra y órdenes de indemnización a clientes por incumplimiento contractual en toda la región.