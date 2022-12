Estafas con viviendas en Roca: eran pastores, cerraron el templo y dejaron a sus feligreses a la deriva

Los dueños de «AZ Construcciones», empresa denunciada por estafas con viviendas en la región, siguen sumando críticas que salieron a la luz durante los últimos meses y particularmente luego de la manifestación de damnificados ayer frente al Municipio de Roca.

Se trata de Néstor Fabián Jaramillo y su esposa Jaqueline Mercado, apoderados y portavoces de la firma que ya concentra casi un centenar de denuncias por incumplimiento de contrato por parte de sus clientes en la región y en los últimos meses, sumaron denuncias penales por estafa. Además de titulares de la empresa privada que hoy cerró su principal sucursal en Roca, hasta hace poco desarrollaban actividades religiosas como pastores de una congregación evangélica en pleno centro de la ciudad.

«De la noche a la mañana ellos cerraron el templo y por supuesto que todos sus feligreses han quedado dando vueltas», aseguró esta mañana Isaac Riquelme, presente de la Federación del Consejo Pastoral Evangélico de Roca, consultado por RIO NEGRO y confirmó que no están registrados en el Consejo Pastoral de Roca.

Hasta hace un mes aproximadamente desarrollaban su culto en un templo en Avenida Roca y Moreno, pero cerraron el lugar. Al igual que cerraron la sucursal de AZ Construcciones en Bolivia 625 de Roca, donde funcionaba el excasino.

Los propios damnificados por casas frustradas -algunos integrantes de congregaciones evangélicas- alertaron sobre esta situación y comenzaron a indagar a los apoderados de la constructora ante esta inquietud. Finalmente, advirtieron sobre esta situación irregular.

Encontraron cuentas de Facebook y flyers en redes sociales desde 2016 en adelante, en donde los «Pastores Jaquelin Fabián» invitaban a reuniones de culto dos veces por semana bajo las denominaciones «Visión de Futuro» y Auditorio de los Milagros (ADM), en distintos momentos. Ahora varias de esas publicaciones ya no están o bien no hay actualizaciones en esas cuentas.

Foto: Alejandro Carnevale

«Aquí no están reconocidos como pastores»

“Ellos no pertenecen a la Federación del Consejo Pastoral de General Roca. No tienen respaldo local (…) Aquí no están reconocidos como pastores de la ciudad por parte de la Federación”, aseguró el pastor. “Nunca presentaron ningún tipo de papel”, enfatizó.

Según la información que brindó el presidente de la entidad en Roca, la actividad religiosa se desarrollaba con normalidad aunque el cierre del templo genera un daño evidente. «No podemos actuar de esta forma», aseguró.

Tras una consulta realizada en agosto ante la Dirección Nacional del Registro Nacional de Cultos, se confirmó que la entidad denominada «Iglesia Visión de Futuro» con dirección en calle Chaco 1179 de Roca, «no se encuentra inscripta», así como tampoco los pastores Fabián Jaramillo, Jaqueline Mercado y Jeremías Jaramillo, tienen su firma registrada en este Registro Nacional de Cultos.

Foto: Juan Thomes

Este medio también consultó a la Asociación de Pastores de Iglesias Evangélicas de Rio Negro, desde donde advirtieron que “Visión de Futuro” a nivel nacional ya había manifestado que esos “pastores” no pertenecían a esa congregación.

Desde el Municipio de Roca, llevan un registro oficial de Iglesias Habilitadas en la ciudad pero informaron que no hay ninguna iglesia registrada con el nombre Visión de Futuro.

Cabe recordar que los damnificados ayer se habían manifestado en el Municipio de Roca donde denunciaron «complicidad». Mantuvieron una audiencia con la secretaria de Gobierno y anunciaron que van a continuar con medidas de fuerza en la Ciudad Judicial.

¿Qué pasa con las iglesias sin respaldo?

Al parecer, dar reuniones o difundir actividades religiosas desde una institución sin habilitación, no es poco común, sin embargo, la falta de control hace que no se tomen cartas en el asunto, según expresó Riquelme, a RIO NEGRO.

«Estamos muy propensos a este tipo de personas. No podemos intervenir porque no se nos reconoce la autoridad en la ciudad. Estamos atados de pies y manos», comentó el referente evangélico y aseguró que no hay control. «Como Federación estamos exigiendo que el municipio nos permita a nosotros tener esa facultad para ayudar al tema y que no aparezcan este tipo de personajes que en definitiva dañan», aseguró el pastor.

«Es una lucha que tenemos hace mas de 30 años en la ciudad. temas que nos terminan afectando a nosotros también, a quienes si estamos ordenados y en condiciones» Isaac Riquelme, presidente de la Federación del Consejo Pastoral Evangélico de Roca

Comentó que ya habían dialogado con la intendenta Soria acerca de la posibilidad de que la Federación pueda convertirse en ente controlador o fiscalizador de estas iglesias o estos pastores sin respaldo legal, sin fichero de culto, ni personería jurídica.