Pagaron casas y nunca las terminaron: más de 50 denuncias en toda la región

Toda la vida soñaron con tener casa propia. Ahorraron durante años y sus anhelos siguen frustrados. Buscaban un lugar para vivir con sus hijos, lejos de los alquilares y, por eso, confiaron sus ahorros para adquirir una vivienda.

En los últimos tres años, al menos 35 rionegrinos demandaron por la vía civil a dos empresas constructoras de viviendas prefabricadas por “incumplimiento de contrato”, según un relevamiento realizado por RIO NEGRO a través de información judicial de acceso público.

En Neuquén, también se registraron casos. Los vecinos denunciaron públicamente que abonaron y las viviendas nunca fueron construidas o quedaron inconclusas. Hay al menos 21 expedientes abiertos en el Poder Judicial de Río Negro contra la empresa “Constructora Del Lazio S.A” y 14 contra “AZ Construcciones”.

Se trata de clientes que optaron por la vía de la demanda y denunciaron a las firmas y/o al apoderado. Lo hicieron en distintos Juzgados Civiles de Cipolletti, Roca, San Antonio y Viedma. La mayoría de las causas son de la capital provincial y están caratuladas por “daños y perjuicios” y enmarcadas en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor. Además, hay sentencias favorables a los demandantes en dos casos de Viedma.

Fuentes judiciales aseguraron que en Neuquén hubo denuncias por incumplimientos contractuales contra la empresa “AZ”, pero que fueron desestimadas por el Ministerio Público Fiscal por ser incompetentes al fuero penal.

El sentimiento de un grupo de familias que denunció a “AZ Construcciones” a través de RIO NEGRO es compartido. Este medio pudo conocer varios relatos de quienes hoy esperan avances en los tribunales.

Los demandantes aseguran haber abonado un porcentaje superior al 50% del valor total de la obra y que las viviendas nunca fueron terminadas. En diálogo con este medio, se refirieron a un “modus operandi”, ya que historias se repiten en toda la región.

“Me ofertaron una casa con dos dormitorios en diciembre del 2020, por un valor de $2.400.000, entregué el 25% en diciembre y en febrero terminé de pagar otro 25% que me permitía la ejecución de la obra”, comenzó un vecino de Roca que pidió reserva de su identidad.

El hombre, un jubilado que integra la lista de denunciantes, contrató a la constructora hace dos años y todo lo sucesivo terminó por afectar su salud. “Sufrí un pico de estrés que me produjo insuficiencia renal”, relató. Desde la ejecución de la platea, empezaron los problemas. “La platea quedó 30 centímetros cruzada de cómo tenía que estar y se quebró toda”, contó.

Excusas y constantes pedidos de dinero, fueron desgastando la relación contractual. Plazos vencidos, situaciones no resueltas, construcciones “mal hechas” y, sobre todo, promesas que nunca se cumplieron, según el testimonio.

Cuando todo parecía que iba a concretarse, desde “AZ” le exigieron el pago del 70% para poder seguir con la construcción. “Les pagué para que no tengan excusas y me estafaron”, lanzó el vecino quien a esa altura ya había iniciado discusiones con la firma.

“Me dijeron que no tenían plata para comprar el cementicio, cuando en el mismo momento estaban cerrando contrato con la Fiesta Nacional de la Manzana y se encontraban mudándose al local nuevo donde estaba el viejo casino”, añadió el cliente. Se quejó también, porque los materiales de construcción eran usados.

La vivienda de uno de los vecinos denunciantes de Neuquén. Foto gentileza

La situación lo llevó al límite y decidió rescindir el contrato y continuar la casa por su cuenta, además de llevar el caso a la justicia. “Estoy en la misma situación que todos los damnificados. Da bronca porque el resto tienen hijos. No les pueden hacer esto”, concluyó.

Cabe recordar que “AZ Construcciones” fue la empresa que contrató la Municipalidad de Roca para entregar el premio a los ganadores del sorteo de la casa, en las dos últimas ediciones de la Fiesta Nacional de la Manzana.

Lucas Rodríguez, un empleado municipal neuquino también contó su caso. Desde Añelo, llegó a Roca seducido por un aviso publicitario. Viajó 140 km para firmar un contrato con “AZ” y comprar dos casas. “Quiero denunciar públicamente a esta empresa porque pagué el 50% de la obra de dos viviendas, valuadas en casi 6 mil dólares y nunca las terminaron”, dijo a RIO NEGRO.

“Con la excusa de las restricciones por la pandemia, recién vinieron a construir un año después”, contó Rodríguez, quien confió que desde que pisaron su terreno todo “estuvo mal hecho”. “No cumplieron nunca (…) hicieron algunos trabajos con madera, que fueron tan endebles que se terminaron rompiendo con el viento”, expresó y dijo que los plazos contractuales no se cumplieron. Ahora, el hombre de Añelo, busca resarcimiento. “Por mi cuenta, supe que éramos entre 12 y 15 estafados”, afirmó Rodríguez.

El abogado Santiago Perramón de Roca, representante legal de Yesica, otra de las damnificadas, hizo público su caso. Firmó el contrato para la construcción en 2020 y durante meses la obra estuvo paralizada, por lo que decidió iniciar una demanda judicial. “Mi representada (…) solicitó que se le devolviera un porcentaje -el 60%- del dinero que había entregado en concepto de cuotas, gastos, etc”, explicó.

“Se intimó a Jaramillo, como cabeza de AZ Construcciones, donde solo se limitó a negar el reclamo y argumentó que por la pandemia, no pudo cumplir con los plazos del contrato”, explicó Perramón. Ahora quieren lograr el resarcimiento por daños, pero no tuvieron eco en la mediación.

Desde Villa Regina, también hubo denuncias. Sebastián dijo que inició un proceso judicial. Si bien, no quiso dar mayores detalles, dijo que lo “amenazaron” durante meses.

La empresa AZ desembarcó en 2020 en la provincia de Neuquén. Foto Gentileza

“Modus operandi”

La abogada Mariana Raquel Melgarejo, quien actualmente representa a damnificados de la empresa “Del Lazio” en Viedma, aseguró que se multiplican los casos y el “modus operandi” es similar en las dos firmas. “Entregan dos o tres casas, pero hay otras diez que no. Por cómo están hechos los contratos se quedan con el dinero”, aseguró la letrada basándose en los casos que sigue y los fallos dictados contra la firma de origen cordobés.

Postuló que un problema que se suscitó, pese a las sentencias favorables y ante el pedido de medidas cautelares, es que a la hora de ejecutar las cuentas bancarias no aparecen. “Nunca le encontré una cuenta”, comentó.

Dijo que ya han consultado varios damnificados, pero algunos no iniciaron acciones legales “porque todavía tienen esperanza”, relató. Comentó que muchos se cansan de perseguirlos, buscarlos, con la ilusión de que solo sea un “mal trago” y que finalmente obtengan su casa o les devuelvan el dinero.

“Después de verlo en varios lados puedo decir que es un sistema que es funcional a la estafa”, lanzó Melgarejo.

“Nos atenemos al contrato”

RIO NEGRO intentó contactarse con ambas empresas, pero no fue posible con la firma cordobesa “Del Lazio” ya que no se pudo dar con ninguna vía de comunicación certera. En cambio, “AZ” respondió a los interrogantes. Consultados por su trayectoria, dijeron que entregaron 30 viviendas y actualmente tienen 26 obras abiertas de las cuales 16 están en etapa final.

No negaron las demandas civiles, pero aseguraron que analizan cada reclamo o denuncia en particular a través de su abogado. “Siempre nos atenemos al contrato”, aseguraron. “De ahí a que prosperen (los expedientes) hay un tramo bastante largo porque hay un contrato que se firmó y se aceptó”, dijeron.

Además, plantearon que a varios clientes les entregaron las viviendas tras cancelar el 70% del valor, pero luego “no quieren abonar el 30% restante, aduciendo excusas sin sentido”, acusaron.

Desde la empresa, fundamentaron que la pandemia los castigó. “No hubo una sola empresa privada que saliera ilesa de semejante acontecimiento (…) tuvimos casi año y medio de inactividad en obras”, concluyeron.

Expedientes abiertos y fallos favorables

Todos los expedientes a los que tuvo acceso este medio datan de 2019 en adelante y algunos fueron entrados en los últimos días de marzo. En jurisdicción rionegrina, diez son de Juzgados de Viedma, tres de Roca, uno de Cipolletti y uno de San Antonio.

Respecto a la firma “AZ Construcciones”, el primero fue elevado el 11 de julio de 2019 en Viedma contra el apoderado de la empresa y ya tuvo sentencia (3/11/2021 ), que no fue condenatoria, ya que se declaró caducidad de instancia.

En 2020, hubo al menos tres aperturas de expedientes en Viedma por daños y perjuicios. 2021, fue el año que más demandas registró desde agosto. Tres hombres y tres mujeres radicaron sus denuncias en la ex Mesa de Entradas Única (MEU) de Viedma. En Roca también hubo denuncias en el Juzgado Civil 3.

En lo que va de 2022, hubo dos demandas nuevas , en febrero en el Juzgado Civil N° 1 de Cipolletti en la que ya se dispuso un embargo preventivo hasta cubrir 3 millones de pesos. El otro proceso por daños es muy reciente y surgió de una damnificada a mediados de marzo en Roca.

Contra “Del Lazio” hay dos fallos favorables a los demandantes y al menos 21 expedientes abiertos en Roca, Viedma y San Antonio Oeste desde 2019 en adelante por “daños y perjuicios”.

La primera demanda que relevó este medio fue el 12 de abril en el Juzgado Civil 3 de Roca, luego hay otras 14 del 2020, una en el Juzgado 9 de San Antonio. Las otras 13 corresponden a vecinos de Viedma. En 2021, se radicaron dos demandas en Roca y las cuatro más recientes son de la capital provincial.

Sentencias

El Juzgado Civil N° 1 de Viedma condenó a la “Del Lazio S.A” el 29 de octubre de 2020 a pagar por el incumplimiento contractual y la compensación de daños la suma total de $1.409.945,70 más tasas de interés por demora. La jueza María Gabriela Tamarit fue la autora de ese fallo y de otro más, que surgió el 26 de noviembre de ese mismo año, y en que se condenó a la firma a pagar $1.257.749,12 en un plazo de 10 días (más intereses) a otro cliente.

Cabe destacar que la empresa ya había tenido un revés judicial en julio de ese mismo año tras la orden de ejecución fiscal de ese mismo juzgado, tras una demanda de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.

Defensa al Consumidor: medio centenar de denuncias

Desde el Ministerio de Economía de Río Negro confirmaron que Defensa al Consumidor inició hasta fines de marzo un total de 15 causas contra la empresa “AZ Construcciones” y 43 contra “Del Lazio S.A”.

Las denuncias realizadas en el ambito estatal se hicieron desde el año 2019 en las localidades de Viedma, Roca, Cipolletti y Beltrán.

En el caso de “Del Lazio”, informaron que tiene antecedentes como infractora en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y, actualmente, se siguen 43 denuncias en trámite de Roca, Viedma y Beltrán, de las cuales algunas se cerraron con acuerdo, otras están en instancia de sumario y otras con sanción. La última multa aplicada fue de $ 150.000, en un informe tras la solicitud de este medio.

En el caso de “AZ” “todas son por la falta de respuestas de la empresa y por la falta de construcción de las viviendas”, aseguraron. “En algunos casos, solo hicieron la platea de la vivienda, y la gente perdió toda comunicación con ellos por que no los atendían por ningún medio. En ningún caso se les terminaron la obra”, agregaron en el reporte oficial.

Se aplicaron sanciones en el marco de los artículos 8 bis, 10 bis y 19 de la Ley N°24.240 de Defensa al Consumidor. Aún hay causas pendientes de resolución, ya que están en proceso de imputación o en instancia de conciliación. Las multas aplicadas rondaron entre los 1.000.000 y los 300.000 pesos a favor de los consumidores.

“Las sanciones están notificadas, se espera que se presenten con apelación o no, pueden pagar o no, y el organismo luego analiza si concede o no las apelaciones, debiendo previamente pagar la multa”, aseguraron desde esa cartera.