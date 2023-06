«Están hablando cosas horribles de mí», dijo principal sospechoso del femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena, el principal sospechoso del femicidio de su esposa, Cecilia Strzyzowski, en Chaco, apuntó contra su ex abogado y aseguró que tiene «miedo» por su vida.

“Señor Fiscal: soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que (Juan) Díaz (su exabogado) que era mi abogado defensor y de toda mi familia está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí”, arranca la misiva difundida por TN.

“Tengo miedo por mi y hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo”, añadió además el acusado del crimen de la joven de 28 años, que hasta el momento permanecía desaparecida.

La carta fue difundida luego que el abogado Díaz renunciara a la defensa de Sena por “diferencias irreconciliables” con el imputado.

“Creo que es culpable y que se pueden encontrar los huesos de Cecilia”, afirmó el letrado en declaraciones al Diario Chaco.

Díaz consideró que “el delito no fue premeditado en un comienzo, (aunque) sí ya cuando se quiso ocultar”, mientras que indicó que no tiene dudas sobre la autoría de César Sena en el crimen, aunque no lo estableció en cuanto a sus padres, el dirigente social Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, quienes también se encuentran detenidos.

“César sí, respecto a los demás tengo mis dudas. Con el avance de la investigación… sí se puede hablar de participación, pero no todavía en qué grado”, expresó.

Femicidio en Chaco: un detenido aportó información clave

La Justicia realizó la búsqueda de Cecilia Strzyzowski en un predio de la localidad chaqueña de Puerto Tirol luego de la declaración de Gustavo Melgarejo, uno de los detenidos que trabajaba como casero de la familia Sena, en el marco del caso que se investiga como femicidio.

Melgarejo declaró que la noche en que desapareció Cecilia vio llegar a sus patrones en una camioneta a un predio que está a unos 15 kilómetros del establecimiento del que ellos son dueños.

Una de las hipótesis es que allí se habría incinerado el cuerpo de la joven, que es la esposa de César Sena, hijo del dirigente piquetero Emerenciano Sena y de Marcela Acuña, los empleadores de Melgarejo que están detenidos, acusados del presunto femicidio de Cecilia.

Restos de sangre que serían de la víctima

Anoche se supo, según reportaron fuentes cercanas a la investigación, que en el lugar hallaron restos de sangre que serían de la víctima.

Los peritos especializados del Poder Judicial comenzaron su trabajo a primera hora de la mañana en una zona que queda a 10 kilómetros de Puerto Tirol para encontrar el cuerpo de la víctima. Además, se realizó otra búsqueda simultánea en un departamento céntrico.

Cerca de las 20, y tras varias horas en labores, los agentes se toparon con rastros de sangre de la víctima. Las mismas se habrían encontrado esparcidas en el inmueble, entre ellas sobre una sierra de carnicería, reforzando la hipótesis de que habría sido descuartizada.