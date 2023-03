«Están jugando con la memoria de Otoño, y el daño es irreparable», dijo el candidato de Fernández Oro

Durante los últimos días en Fernández Oro se realizaron una serie de allanamientos pedidos por la querella de la familia de Otoño Uriarte. Según informaron desde la fiscalía de Cipolletti los procedimientos fueron solicitados en la última audiencia, y fueron autorizados por la jueza de garantías. La acusación de la querella generó una serie de especulaciones contra el expolicía y candidato a intendente de Fernández Oro, Daniel Molina, quien explicó que el daño es irreparable y que todo forma parte de una estrategia política.

Ayer se realizaron varios procedimientos en la ciudad orense. La querella, acompañada por efectivos policiales, allanó diferentes propiedades en busca de pruebas que podrían servir para la causa. El actual candidato, Daniel Molina, se refirió a los procedimientos y manifestó que “los allanamientos no han tenido resultado positivo y no lo van a tener”.

Explicó que la acusación contra su persona se dio en un contexto político y que están jugando con la memoria de Otoño. “Todo es muy político, no puede ser que 17 años después aparezca una persona diciendo cosas, que ninguna es real y me ponga a mí en el ojo de la tormenta. Están jugando con la memoria de Otoño y su familia, no pudimos saber qué pasó y que hoy lo utilicen para hacer campaña de esta manera es muy feo”, manifestó Molina.

Expresó, “no estoy de acuerdo con la querella porque no mide las consecuencias y el daño social que están ocasionando con las cosas que están diciendo es irreparable. En la calle me gritan asesino, mi hijo no quiere ir a la escuela porque le dicen cosas. Antes de que comenzara todo, yo le advertí a la ciudadanía se venía orquestando una estrategia política. La querella venía diciendo “a Molina lo voy a sentar en el banquillo”, ya venía amenazando con este proceder. Nosotros estamos tranquilos, el día que la querella se presentó nosotros nos pusimos a disposición de la justicia, pero hasta ahora nadie nos convocó a declarar”.

El candidato destacó el trabajo de la jueza de garantías. Manifestó, “ella está haciendo el trabajo que le corresponde, lo que ha hecho es intachable porque garantiza el debido proceso. La justicia está haciendo lo que tiene que hacer, pero nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados porque lo que dice el señor no es real. O bien se trata de una estrategia política, o él sabe más cosas de las que dice y ahí es donde hay que profundizar, no puede ser que 17 años después salga hablar”.

Agrego, “nosotros vamos a ir recabando más datos, no tengo problemas de ir a justicia, nunca fui nombrado en la causa de Otoño, nunca me llamaron a declarar. Pero sospechamos que nos van a llamar días previos a las elecciones y tendremos que ir. Lo seguro es que nada es causal, han planeado cada procedimiento para bajar mi imagen”, finalizó.