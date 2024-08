Explosión y muerte en Aguada San Roque: calefactores a gas natural en una escuela con GLP

El gasista Fabio Braian San Martín hizo un relevamiento de las irregularidades que detectó en la obra de ampliación de la escuela albergue de Aguada San Roque, donde tres personas murieron en una explosión. Son tantas que cuesta enumerarlas.

Al declarar el lunes San Martín confirmó, porque ya lo habían dicho otros testigos en el juicio, que no había documentación, planos conforme a obra ni control por parte de YPF Gas, ente proveedor del fluido a la escuela.

Hizo otras revelaciones. Por ejemplo, los calefactores instalados eran para gas natural y no para Gas Licuado de Petróleo como el que recibía la escuela de un zeppelin; las rejillas no brindaban suficiente aporte de aire en relación a la cantidad de artefactos por ambiente; una cañería tenía una fuga de gas tan evidente que se la podía escuchar (no hacía falta la típica prueba con agua enjabonada para detectarla); había mezcla de materiales no permitidos… la lista es interminable.

A preguntas de la fiscalía y las querellas, el perito indicó que no se informó a YPF Gas sobre el comienzo ni la finalización de los trabajos; no hubo inspecciones; y trabajó un gasista matriculado de segunda (Nicolás Francés, una de las víctimas) sin tener autorización expresa, cuando lo que se requiere es un matriculado de primera (con título de maestro mayor de obra, ingeniero o arquitecto).

Reparto de responsabilidades

Las defensas se encargaron de dejar bien establecido que el responsable de la obra de gas era Francés, y en ese carácter debió pedir las inspecciones parciales.

Vino a la memoria en ese instante lo que declaró en la primera audiencia Marcela Altube, la pareja de Francés. Dijo que él fue a las oficinas de YPF en Centenario para hacer trámites. «Lo hizo porque era responsable, como lo fue en sus 30 años de trabajo», remarcó la mujer. «Pero no le dieron bolilla».

El hombre que no existe

Y es lógico: como se sabe, la contratista de la provincia era Arte Construcciones, que subcontrató a un hombre llamado Eduardo Afione, quien a su vez le pagaba de manera informal a Francés para que hiciera los trabajos. Oficialmente, Francés no existía.

Marcela Altube declaró que el gasista nunca vio un plano y que Afione le daba instrucciones por teléfono. Explicó que aceptó el trabajo debido a la grave situación económica que atravesaban.

Los funcionarios de Obras Públicas y de Arte Construcciones imputados tienen un solo objetivo: que Francés cargue con toda la culpa por las tres muertes.