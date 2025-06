Extendieron la prisión preventiva para el acusado del crimen de un joven en la fiesta de Cutral Co

Gabriel Abarzúa, que fue responsabilizado penalmente por haber cometido el homicidio de Luciano Hernandorena, en una fiesta clandestina en Cutral Co, permanecerá con prisión preventiva por dos meses más. La jueza de Garantías, Vanessa Macedo Font aceptó el pedido que hicieron tanto la fiscalía como la querella particular de la víctima. En viernes próximo se conocerá el monto de la pena que el tribunal colegiado le impondrá a Abarzúa.

Este lunes se concretó la audiencia que pidió la fiscalía única de Cutral Co para que Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa continúe bajo prisión preventiva. Está en esa condición desde el pasado 3 de septiembre de 2024, cuando fue hallado en Añelo. La urgencia de la solicitud se basó en que la medida vencerá el 3 de julio, un día antes de la realización de la audiencia de cesura. Es decir, en la que se conocerá cuántos años le impondrán de pena el tribunal de jueces.

El asistente letrado de fiscalía, Matías Alonso describió ante la jueza de Garantías, Vanessa Macedo Font que se mantiene uno de los riesgos procesales por el que está bajo prisión preventiva: el de fuga. «No solo persiste, sino que tiene mayor relevancia con la declaración de responsabilidad como autor del homicidio», aclaró.

Agregó que la pena en expectativa es alta -como mínimo 10 años y ocho meses- y se debe evaluar el comportamiento de Abarzúa al momento del hecho. «Lo pedimos en virtud del comportamiento evasivo que demostró (Gabriel) Abarzúa y que ahora cobra mayor relevancia», sintentizó. El plazo de extensión que solicitó fue de dos meses.

En tanto, el abogado César Pérez que representa a la madre de la víctima, Leticia Gallardo, requirió la misma medida que la fiscalía. Recordó que Abarzúa, después disparar a muy corta distancia contra Luciano Hernandorena, se zafó del personal de seguridad del lugar donde se hizo la fiesta y se fue, sin poder ser hallado en su casa ni en los domicilios que frecuentaba.

«Una persona que a las pocas horas de haber cometido el hecho, se escapa y aparece en otra ciudad (Añelo) y no de manera voluntaria, no hace más que confirmar este hecho», dijo Pérez en alusión al riesgo de fuga. Señaló también para que se analice la pena en expectativa que para el caso de la querella particular será más elevada que lo adelantado por la fiscalía, de 10 años y ocho meses como mínimo. Con estos argumentos pidió que se amplíe en dos meses más la prisión preventiva.

Desde la defensa particular de Abarzúa, la abogada Melina Pozzer rechazó el planteo. Describió que se le endilgan a su representado una conducta posterior después de conocido el hecho. «Las peticiones son infundadas y no dan elementos para que usted (la jueza) analice como las presentaciones periódicas, el impedimento de contacto, la prisión domiciliaria», manifestó.

Pozzer ofreció la prisión domiciliaria -propuso una vivienda- como ya lo había hecho en otras oportunidades. Y que se reduzca el plazo a un mes en vez de dos.

Una vez que la jueza de Garantías escuchó a las partes, resolvió darle la razón a las fiscalía y querella y dispuso que Abarzúa siga detenido hasta el 4 de septiembre. La defensa particular solicitó la revisión de la decisión.

Qué pasó en la fiesta clandestina

El 1 de septiembre de 2024, Luciano Hernandorena y su novia junto a una pareja amiga concurrió a bailar a una fiesta que había organizado una persona particular en un predio situado en el barrio semirrural Colonia 2 de Abril de Cutral Co.

El precario sitio que tenía piso de tierra en lo que se suponía era una pista contaba con una concurrencia cercana al centenar de jóvenes. Al mismo sitió acudió Gabriel Abarzúa junto a un amigo. Durante las audiencias del juicio se confirmó que Hernandorena y Abarzúa tuvieron algunos encontronazos y cruces de miradas, hasta que finalmente, a la madrugada, pasadas las 6 cuando fueron a pedir algo a la barra, se inició la pelea.

La fiscalía logró probar que Abarzúa extrajo de su ropa un arma de fuego con el que gatilló a Hernandorena a corta distancia. Ambos recorrieron unos metros y hubo otro disparo hasta que la víctima cayó al suelo. Abarzúa huyó, a pesar de que el hombre que oficiaba de seguridad, intentó tomarlo para evitar su huida.

Recién al día siguiente, en un allanamiento que se hizo en un puesto en Añelo, fue detenido por la policía. Abarzúa está acusado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor.